ISW: РФ продвинулась в Двуречной на Харьковщине, что на других направлениях
Военные РФ продвинулись на Купянском направлении, на Харьковском и Боровском — нет, информирует американский Институт изучения войны (ISW) в отчете за 21 марта.
Как пишут аналитики со ссылкой на геолокационные кадры от 21 марта, под Купянском российские войска недавно продвинулись в южной части поселка Двуречная.
При этом заявление российского милблогера, что якобы войска РФ зашли в северную окраину села Петропавловка (к востоку от Купянска), ISW не подтверждает.
Войска РФ 20 и 21 марта атаковали в районах Малой Шапковки, Кондрашовки, Лимана Первого и Двуречной, в направлении Петропавловки и в районе Песчаного.
На севере Харьковщины, по данным аналитиков, россияне атаковали в районах Глубокого и Волчанска 20 и 21 марта, но не продвинулись.
Не было успехов у войск РФ в эти дни и на Боровском направлении, атаки они проводили в районах Кругляковки и Загрызово, Копанок и Надежды, Новомихайловки и Катериновки.
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- Категории: Фронт, Харьков; Теги: isw, інститут вивчення війни, бои, двуречная, институт изучения войны, купянск, новости Харькова;
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- • Дата публикации материала: 22 марта 2025 в 07:34;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Военные РФ продвинулись на Купянском направлении, на Харьковском и Боровском — нет, информирует американский Институт изучения войны (ISW) в отчете за 21 марта.".