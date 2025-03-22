ISW: РФ продвинулась в Двуречной на Харьковщине, что на других направлениях

Военные РФ продвинулись на Купянском направлении, на Харьковском и Боровском — нет, информирует американский Институт изучения войны (ISW) в отчете за 21 марта.

Как пишут аналитики со ссылкой на геолокационные кадры от 21 марта, под Купянском российские войска недавно продвинулись в южной части поселка Двуречная.

При этом заявление российского милблогера, что якобы войска РФ зашли в северную окраину села Петропавловка (к востоку от Купянска), ISW не подтверждает.

Войска РФ 20 и 21 марта атаковали в районах Малой Шапковки, Кондрашовки, Лимана Первого и Двуречной, в направлении Петропавловки и в районе Песчаного.

На севере Харьковщины, по данным аналитиков, россияне атаковали в районах Глубокого и Волчанска 20 и 21 марта, но не продвинулись.

Не было успехов у войск РФ в эти дни и на Боровском направлении, атаки они проводили в районах Кругляковки и Загрызово, Копанок и Надежды, Новомихайловки и Катериновки.