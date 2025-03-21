Live
  • Пт 21.03.2025
  • Харьков  +10°С
  • USD 41.54
  • EUR 45

Враг трижды атаковал на Харьковщине — Генштаб ВСУ на 16:00

Фронт 16:47   21.03.2025
Виктория Яковенко
Враг трижды атаковал на Харьковщине — Генштаб ВСУ на 16:00 Фото: Генштаб ВСУ

О ситуации на Харьковском и Купянском направлениях сообщил Генштаб ВСУ в сводке по состоянию на 16:00.

На Харьковском направлении противник один раз пытался атаковать позиции сил обороны в районе населенного пункта Волчанск.

На Купянском направлении враг в течение дня дважды пытался продвинуться к украинским позициям в районах Песчаного и Кругляковки. Силы обороны успешно отбили вражеские атаки.

«С начала суток на фронте произошло 68 боевых столкновений. Наши защитники останавливают врага, держат рубежи и рушат планы россиян», — отметили в Генштабе.

Читайте также: «У нас 1100 отказов» — Синегубов о темпах эвакуации с Купянщины (видео)

Автор: Виктория Яковенко
Популярно
Как россиянам удалось создать еще один плацдарм на Купянщине: анализ DeepState
Как россиянам удалось создать еще один плацдарм на Купянщине: анализ DeepState
20.03.2025, 19:15
В громаде под Харьковом – «прилет»
В громаде под Харьковом – «прилет»
21.03.2025, 15:12
Миллион цветов, без петуний: какие клумбы планируют в этом году в Харькове 📹
Миллион цветов, без петуний: какие клумбы планируют в этом году в Харькове 📹
21.03.2025, 11:29
Трехчасовой концерт состоится в метро Харькова в пятницу
Трехчасовой концерт состоится в метро Харькова в пятницу
20.03.2025, 21:48
Две шубы, квартиры, ювелирка: глава Харьковского облсовета показала декларацию
Две шубы, квартиры, ювелирка: глава Харьковского облсовета показала декларацию
20.03.2025, 14:27
ДТП произошло на Северной Салтовке в Харькове — трое пострадавших (фото)
ДТП произошло на Северной Салтовке в Харькове — трое пострадавших (фото)
21.03.2025, 17:44

Новости по теме:

16:47
Семь раз атаковали россияне на Харьковском и Купянском направлениях – Генштаб
16:48
Где атаковали ВС РФ в течение дня на Харьковщине: данные Генштаба на 16:00
16:50
Авиаудар по Казачьей Лопани, на Харьковщине идут четыре боя – Генштаб на 16:00
12:43
ОТГВ «Харьков»: 600 раз обстрелял враг позиции ВСУ на севере региона
08:08
Авиаудары и семь атак: Генштаб ВСУ о ситуации на Харьковщине

Вы читали новость: «Враг трижды атаковал на Харьковщине — Генштаб ВСУ на 16:00»; из категории Фронт на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
  • • Дата публикации материала: 21 марта 2025 в 16:47;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "О ситуации на Харьковском и Купянском направлениях сообщил Генштаб ВСУ в сводке по состоянию на 16:00.".