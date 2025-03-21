Враг трижды атаковал на Харьковщине — Генштаб ВСУ на 16:00

О ситуации на Харьковском и Купянском направлениях сообщил Генштаб ВСУ в сводке по состоянию на 16:00.

На Харьковском направлении противник один раз пытался атаковать позиции сил обороны в районе населенного пункта Волчанск.

На Купянском направлении враг в течение дня дважды пытался продвинуться к украинским позициям в районах Песчаного и Кругляковки. Силы обороны успешно отбили вражеские атаки.

«С начала суток на фронте произошло 68 боевых столкновений. Наши защитники останавливают врага, держат рубежи и рушат планы россиян», — отметили в Генштабе.