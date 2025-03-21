«У нас 1100 отказов» — Синегубов о темпах эвакуации с Купянщины (видео)
Глава ХОВА Олег Синегубов в эфире нацмарафона напомнил, что эвакуацию объявили в 352 населенных пунктах в Харьковской области.
«Прежде всего, мы принимаем решение об эвакуации детей, семей с детьми. Из населенных пунктов Великобурлуцкой громады должны вывезти 32 семьи, где есть дети. Это наша первоочередная задача. Далее продолжаем в более плановом режиме эвакуировать и взрослое население», — отметил глава ХОВА.
По его данным, в самом Купянске детей уже нет. В основном там остаются пожилые люди.
«Которые чаще всего страдают, потому что враг не разделяет гражданского и военного. Если они видят гражданского человека, который находится на улице и у них есть FPV-дрон, то они целятся по нашим гражданским. Мы каждый день фиксируем такие удары. Мы проводили выездное совещание в Купянске, у нас 1100 отказов от обязательной и принудительной эвакуации», – сказал Синегубов.
Он добавил, что, несмотря на отказы, с жителями продолжают проводить коммуникацию и объясняют необходимость выезжать.
Видео: национальный телемарафон «Єдині новини»
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- Категории: Общество, Харьков; Теги: купянск, Олег Синегубов, харьковщина, хова, эвакуация;
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- • Дата публикации материала: 21 марта 2025 в 15:36;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Глава ХОВА Олег Синегубов в эфире нацмарафона напомнил, что эвакуацию объявили в 352 населенных пунктах в Харьковской области.".