«У нас 1100 відмов» – Синєгубов про темпи евакуації з Куп’янщини (відео)

Голова ХОВА Олег Синєгубов в етері нацмарафону нагадав, що наразі евакуацію оголосили у 352 населених пунктах Харківської області.

«Перш за все ми ухвалюємо рішення щодо евакуації дітей, сімей з дітьми. Наразі з населених пунктів Великобурлуцької громади маємо вивезти 32 родини, де є діти. Це наше першочергове завдання. Далі продовжуємо у більш плановому режимі евакуйовувати і доросле населення», – зазначив голова ХОВА.

За його даними, у самому Куп’янську дітей вже немає. В основному там залишаються літні люди.

«Які найчастіше страждають, бо ворог не розділяє цивільну та військову людину. Якщо вони бачать цивільну людину, яка перебуває на вулиці і в них є FPV-дрон, то вони цілять по наших цивільних. Ми щодня фіксуємо такі удари. Ми проводили виїзну нараду в Куп’янську, у нас 1100 відмов від обов’язкової та примусової евакуації», – сказав Синєгубов.

Він додав, що попри відмови з жителями продовжують проводити комунікацію та пояснюють про потребу виїжджати.

Відео: національний телемарафон «Єдині новини»