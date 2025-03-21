«У нас 1100 відмов» – Синєгубов про темпи евакуації з Куп’янщини (відео)
Голова ХОВА Олег Синєгубов в етері нацмарафону нагадав, що наразі евакуацію оголосили у 352 населених пунктах Харківської області.
«Перш за все ми ухвалюємо рішення щодо евакуації дітей, сімей з дітьми. Наразі з населених пунктів Великобурлуцької громади маємо вивезти 32 родини, де є діти. Це наше першочергове завдання. Далі продовжуємо у більш плановому режимі евакуйовувати і доросле населення», – зазначив голова ХОВА.
За його даними, у самому Куп’янську дітей вже немає. В основному там залишаються літні люди.
«Які найчастіше страждають, бо ворог не розділяє цивільну та військову людину. Якщо вони бачать цивільну людину, яка перебуває на вулиці і в них є FPV-дрон, то вони цілять по наших цивільних. Ми щодня фіксуємо такі удари. Ми проводили виїзну нараду в Куп’янську, у нас 1100 відмов від обов’язкової та примусової евакуації», – сказав Синєгубов.
Він додав, що попри відмови з жителями продовжують проводити комунікацію та пояснюють про потребу виїжджати.
Відео: національний телемарафон «Єдині новини»
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- Категорії: Суспільство, Харків; Теги: евакуація, куп'янск, Олег Синегубов, харківщина, хова;
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- • Дата публікації матеріалу: 21 Березня 2025 в 15:36;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Голова ХОВА Олег Синєгубов в етері нацмарафону нагадав, що наразі евакуацію оголосили у 352 населених пунктах Харківської області.".