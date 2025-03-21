В громаді під Харковом – «приліт»

Про удар БпЛА поблизу одного з населених пунктів Малоданилівської громади повідомив її очільник Олександр Гололобов о 15:05.

«Попередньо, без постраждалих», – зазначив Гололобов.

Зазначимо, що повітряну тривогу в Харкові та Харківській територіальній громаді через загрозу ударних БпЛА типу «Молния» оголосили о 15:02.