В громаді під Харковом – «приліт»
Про удар БпЛА поблизу одного з населених пунктів Малоданилівської громади повідомив її очільник Олександр Гололобов о 15:05.
«Попередньо, без постраждалих», – зазначив Гололобов.
Зазначимо, що повітряну тривогу в Харкові та Харківській територіальній громаді через загрозу ударних БпЛА типу «Молния» оголосили о 15:02.
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- Категорії: Події, Харків; Теги: БПЛА, новини Харкова, прилет;
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- • Дата публікації матеріалу: 21 Березня 2025 в 15:12;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Про удар БпЛА поблизу одного з населених пунктів Малоданилівської громади повідомив її очільник Олександр Гололобов о 15:05.".