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В громаді під Харковом – «приліт»

Події 15:12   21.03.2025
Вікторія Яковенко
В громаді під Харковом – «приліт»

Про удар БпЛА поблизу одного з населених пунктів Малоданилівської громади повідомив її очільник Олександр Гололобов о 15:05.

«Попередньо, без постраждалих», – зазначив Гололобов.

Зазначимо, що повітряну тривогу в Харкові та Харківській територіальній громаді через загрозу ударних БпЛА типу «Молния» оголосили о 15:02.

Читайте також: «Готуються до наступальних дій». Де ЗС РФ накопичуються на Харківщині

Автор: Вікторія Яковенко
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  • • Дата публікації матеріалу: 21 Березня 2025 в 15:12;

  • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Про удар БпЛА поблизу одного з населених пунктів Малоданилівської громади повідомив її очільник Олександр Гололобов о 15:05.".