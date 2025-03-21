«Готуються до наступальних дій». Де ЗС РФ накопичуються на Харківщині

Останні тижні окупанти дещо зменшили наступальну активність поблизу селища Борова. Вони продовжують штурмувати малими групами, однак інтенсивність впала, чому так сталося, розповів в етері нацмарафону військовослужбовець 77-ї окремої аеромобільної бригади ДШВ ЗСУ Віктор Петрович.

«Втім вони це компенсують ураженнями FPV-дронами на оптоволокні, також ураженнями КАБами і зброєю дальнього ураження. Ми розуміємо, що це підготовка до подальших бойових дій. В них ротація і вони готуються, скажімо так, до наступальних дій», – сказав воїн.

Він також заявив, що на цій ділянці фронту фіксують накопичення росіян.

«Фіксуємо їхню підготовку інтенсифікації бойових дій у подальшому. Вони на перегрупування, тому сповільнили бойові дії», – додав Віктор Петрович.

Відео: національний телемарафон «Єдині новини»