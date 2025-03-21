«Готовятся к наступательным действиям». Где ВС РФ накапливаются на Харьковщине

Последние недели оккупанты несколько снизили активность вблизи поселка Боровая. Они продолжают штурмовать малыми группами, однако интенсивность упала, почему так произошло, рассказал в эфире нацмарафона военнослужащий 77-й отдельной аэромобильной бригады ДШВ ВСУ Виктор Петрович.

«Впрочем, они это компенсируют поражениями FPV-дронами на оптоволокне, также поражениями КАБами и оружием дальнего поражения. Мы понимаем, что это подготовка к дальнейшим боевым действиям. У них ротация и они готовятся, скажем так, к наступательным действиям», – сказал воин.

Он также заявил, что на этом участке фронта фиксируют накопление россиян.

«Фиксируем их подготовку интенсификации боевых действий в дальнейшем. Они на перегруппировке, потому замедлили боевые действия», — добавил Виктор Петрович.

Видео: национальный телемарафон «Єдині новини»