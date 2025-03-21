«Готовятся к наступательным действиям». Где ВС РФ накапливаются на Харьковщине
Последние недели оккупанты несколько снизили активность вблизи поселка Боровая. Они продолжают штурмовать малыми группами, однако интенсивность упала, почему так произошло, рассказал в эфире нацмарафона военнослужащий 77-й отдельной аэромобильной бригады ДШВ ВСУ Виктор Петрович.
«Впрочем, они это компенсируют поражениями FPV-дронами на оптоволокне, также поражениями КАБами и оружием дальнего поражения. Мы понимаем, что это подготовка к дальнейшим боевым действиям. У них ротация и они готовятся, скажем так, к наступательным действиям», – сказал воин.
Он также заявил, что на этом участке фронта фиксируют накопление россиян.
«Фиксируем их подготовку интенсификации боевых действий в дальнейшем. Они на перегруппировке, потому замедлили боевые действия», — добавил Виктор Петрович.
Видео: национальный телемарафон «Єдині новини»
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- Категории: Фронт, Харьков; Теги: Борова, воин, ВСУ, харьковщина;
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- • Дата публикации материала: 21 марта 2025 в 14:46;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Последние недели оккупанты несколько снизили активность вблизи поселка Боровая. Они продолжают штурмовать малыми группами, однако интенсивность упала.".