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«Готовятся к наступательным действиям». Где ВС РФ накапливаются на Харьковщине

Фронт 14:46   21.03.2025
Виктория Яковенко
«Готовятся к наступательным действиям». Где ВС РФ накапливаются на Харьковщине Скриншот

Последние недели оккупанты несколько снизили активность вблизи поселка Боровая. Они продолжают штурмовать малыми группами, однако интенсивность упала, почему так произошло, рассказал в эфире нацмарафона военнослужащий 77-й отдельной аэромобильной бригады ДШВ ВСУ Виктор Петрович.

«Впрочем, они это компенсируют поражениями FPV-дронами на оптоволокне, также поражениями КАБами и оружием дальнего поражения. Мы понимаем, что это подготовка к дальнейшим боевым действиям. У них ротация и они готовятся, скажем так, к наступательным действиям», – сказал воин.

Он также заявил, что на этом участке фронта фиксируют накопление россиян.

«Фиксируем их подготовку интенсификации боевых действий в дальнейшем. Они на перегруппировке, потому замедлили боевые действия», — добавил Виктор Петрович.

Видео: национальный телемарафон «Єдині новини»

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Автор: Виктория Яковенко
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  • • Дата публикации материала: 21 марта 2025 в 14:46;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Последние недели оккупанты несколько снизили активность вблизи поселка Боровая. Они продолжают штурмовать малыми группами, однако интенсивность упала.".