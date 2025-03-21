Канашевич объяснил, удастся ли вернуть свет на Купянщину и что для этого нужно
Глава Купянской районной военной администрации Андрей Канашевич в эфире нацмарафона напомнил, что в результате массированного обстрела практически полностью были обесточены 12 населенных пунктов Купянского района.
«Вчера подключились к работе по ликвидации, удалось в нескольких населенных пунктах восстановить электроснабжение. И эти работы продолжаются. Я думаю, что в ближайшее время. Но все равно на это потребуется несколько дней, когда электроснабжение будет восстановлено и все населенные пункты будут со светом», – сказал Канашевич.
Однако сделать это удастся только, если не будет повторных обстрелов, акцентировал глава РВА. В целом, ситуацию с электроснабжением в громаде он назвал «критической» и добавил, что несмотря на трудности, все же смогли запитать всю критическую инфраструктуру.
«Да, безусловно, еще вчера после атаки, позавчера, точнее, после атаки, сразу были подключены генераторы, то что касается водообеспечения. Газ в принципе в городе есть, все необходимые пункты «Незламності», которые есть, и которые обеспечены генераторами, обеспечены всем необходимым. Они открыты и готовы к приему людей. Слава Богу, на улице потеплело сегодня, поэтому будем надеяться, что из очередной этой проблемы выйдем еще более сильными», – добавил Канашевич.
Видео: национальный телемарафон «Єдині новини»
Ранее начальник ХОВА Олег Синегубов информировал, что в течение минувших суток россияне сбросили на Купянск 31 КАБ. Подверглись разрушениям более 20 многоквартирных домов. Купянск и еще 11 населенных пунктов остались без электроэнергии. В результате авиаудара около 21:00 погибли 51-летний гражданский мужчина и 85-летняя женщина, их тела деблокировали из-под завалов домов. 54-летняя женщина получила ранения. В период с 15:00 до 15:20 россияне атаковали Купянск бомбами ФАБ-500. Получила ранения 84-летняя женщина, а мужчина 75 лет испытал острую реакцию на стресс.
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- • Дата публикации материала: 21 марта 2025 в 09:37;
Корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Глава Купянской районной военной администрации Андрей Канашевич напомнил, что в результате обстрела практически полностью обесточены 12 населенных пунктов Купянского района.".