Обострение ситуации в Купянске: Синегубов провел совещание с местными властями
Начальник Харьковской ОВА Олег Синегубов 20 марта, на следующий день после суток массированных ударов россиян по Купянску, провел в городе совещание, в котором приняли участие местные руководители и представители экстренных служб.
«Все профильные службы остаются на местах и ликвидируют последствия, — доложил по итогам совещания Синегубов. — Спасибо всем, кто несмотря на обстрелы продолжает работать в громаде. Администрация, медики, спасатели, правоохранители, коммунальщики, волонтеры».
Начальник ХОВА сообщил, что в Купянской громаде работают 37 «пунктов несокрушимости», где есть генераторы, запасы питьевой воды и пищи, горюче-смазочных материалов, раскладные кровати.
Синегубов проинформировал, что в течение минувших суток россияне сбросили на Купянск 31 КАБ, применяли FPV-дроны и БпЛА. Погибли двое местных жителей. Еще трое гражданских получили ранения различной степени тяжести. Подверглись разрушениям более 20 многоквартирных домов, уничтожено несколько хозяйственных построек, выбито более полутысячи окон. В результате повреждения критической инфраструктуры 12 населенных пунктов, включая Купянск, остались без электроэнергии. Продолжаются восстановительные работы.
Учитывая осложнение ситуации на Купянщине начальник ХОВА призвал жителей прифронтовых громад и особенно Купянска эвакуироваться в более безопасные населенные пункты. Людей доставляют в транзитный центр в Харькове, где выдают продукты и горячие обеды, матпомощь от международных фондов, гигиенические наборы и теплые вещи, оказывают юридическую и психосоциальную помощь. При необходимости эвакуированных размещают в местах компактного проживания. «Горячая линия»: 0-800-33-92-91.
Напомним, накануне Синегубов сообщал, что за несколько часов авиация ВС РФ сбросила на Купянск по меньшей мере 20 корректируемых авиабомб. По его данным, в результате авиаудара в 20:50 погиб 51-летний гражданский мужчина, его тело деблокировали из-под завалов. 54-летняя женщина получила ранения, ее госпитализировали. В период с 15:00 до 15:20 россияне атаковали Купянск бомбами ФАБ-500. Получила ранения 84-летняя женщина, а мужчина 75 лет испытал острую реакцию на стресс.
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- Категории: Фронт, Харьков; Теги: купянск, новости Харькова, обстрелы, Олег Синегубов, совещание, удары;
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- • Дата публикации материала: 20 марта 2025 в 18:32;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Начальник ХОВА Олег Синегубов 20 марта, на следующий день после суток массированных ударов россиян по Купянску, провел в городе совещание".