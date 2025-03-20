Загострення ситуації в Куп’янську: Синєгубов провів нараду з місцевою владою

Начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов 20 березня, наступного дня після доби масованих ударів росіян по Куп’янську, провів у місті нараду, в якій взяли участь місцеві керівники та представники екстрених служб.

«Усі профільні служби залишаються на місцях та ліквідовують наслідки, — доповів за підсумками наради Синєгубов. – Дякуємо всім, хто попри обстріли продовжує працювати в громаді. Адміністрації, медики, рятувальники, правоохоронці, комунальники, волонтери».

Начальник ХОВА повідомив, що в Куп’янській громаді працюють 37 «пунктів незламності», де є генератори, запаси питної води та їжі, паливно-мастильних матеріалів, розкладні ліжка.

Синєгубов поінформував, що протягом минулої доби росіяни скинули на Куп’янськ 31 КАБ, застосовували FPV-дрони та БпЛА. Загинули двоє місцевих мешканців. Ще троє цивільних отримали поранення різного ступеня тяжкості. Зазнали руйнувань понад 20 багатоквартирних будинків, знищені кілька господарських споруд, вибито понад пів тисячі вікон. Внаслідок пошкодження критичної інфраструктури 12 населених пунктів, включно з Куп’янськом, залишилися без електроенергії. Тривають відновлювальні роботи.

Враховуючи ускладнення ситуації на Куп’янщині, начальник ХОВА закликав мешканців прифронтових громад і особливо Куп’янська евакуюватися до безпечніших населених пунктів. Людей доправляють до транзитного центру в Харкові, де видають продукти та гарячі обіди, матдопомогу від міжнародних фондів, гігієнічні набори та теплі речі, надають юридичну та психосоціальну допомогу. За потреби евакуйованих розміщують у місцях компактного проживання. “Гаряча лінія”: 0-800-33-92-91.

Нагадаємо, ввечері 19 березня Синєгубов повідомляв, що за кілька годин авіація ЗС РФ скинула на Куп’янськ щонайменше 20 керованих авіабомб. За його даними, внаслідок авіаудару о 20:50 загинув 51-річний цивільний чоловік, його тіло деблокували з-під завалів. 54-річна жінка отримала поранення, її ушпиталили. У період з 15:00 до 15:20 росіяни атакували Куп’янськ бомбами ФАБ-500. Отримала поранення 84-річна жінка, а чоловік 75 років зазнав гострої реакції на стрес.