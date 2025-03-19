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Два десятки КАБів скинула авіація РФ на Куп’янськ за кілька годин – Синєгубов

Події 22:33   19.03.2025
Олена Нагорна
Два десятки КАБів скинула авіація РФ на Куп’янськ за кілька годин – Синєгубов

Щонайменше 20 керованих авіабомб скинула авіація РФ на місто Куп’янськ ввечері 19 березня, повідомляє начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

“Ворог масовано завдає ударів по Куп’янську з авіації. Лише за останні кілька годин вдарив щонайменше 20 КАБами. Є пошкодження критичної інфраструктури, виникли пожежі на цивільних обʼєктах. Постійна загроза повторних ударів ускладнює роботу профільних служб”, – пише начальник ХОВА.

За його даними, внаслідок авіаудару о 20:50 загинув 51-річний цивільний чоловік, його тіло деблокували з-під завалів. 54-річна жінка отримала поранення, її ушпиталили. Як поінформували в обласній прокуратурі, пошкоджені житлові будинки, спалахнув гараж. Точний тип авіаційного боєприпасу встановлюється.

Як повідомлялося раніше, у період з 15:00 до 15:20 19 березня росіяни атакували Куп’янськ бомбами ФАБ-500. Отримала поранення 84-річна жінка, а чоловік 75 років зазнав гострої реакції на стрес. У місті були пошкоджені житлові будинки, господарські приміщення, автомобілі.

Вранці окупанти обстріляли Куп’янськ з артилерії. Горів житловий будинок. Минулося без постраждалих.

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Автор: Олена Нагорна
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  • • Дата публікації матеріалу: 19 Березня 2025 в 22:33;

  • Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Щонайменше 20 керованих авіабомб скинула авіація РФ на місто Куп’янськ ввечері 19 березня, повідомляє начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов.".