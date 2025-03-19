Ахіллес: СОУ блокували РФ біля Кругляківки, того ж прагнуть в районі Дворічної
Сили оборони в Харківській області блокували російські війська в районі Кругляківки, те ж саме вони прагнуть зробити поблизу Дворічної – там ведуться активні бої, розповів в етері нацмарафону командир 429-го окремого полку безпілотних систем «Ахіллес» Юрій Федоренко.
“Інтенсивність не змінюється, залишається на достатньо високому рівні, – зазначив Федоренко. – Противник активний, продовжує вчиняти ударно-штурмові дії. Але можна сказати сміливо, що в районі населеного пункту Кругляківка, де противнику у 2024 році вдалося зайняти лівобережний плацдарм, Сили оборони блокували ворога і не дають можливості розширювати клин ні до Загризового, ні до Колісниківки. Ситуація максимально контрольована, складна, але Сили оборони з поставленими завданнями максимально пораються”.
Щодо Куп’янська лівобережного та Куп’янська-Вузлового, то вони повністю під контролем Сил оборони, додав командир.
Відео: національний телемарафон “Єдині новини”
“Якщо казати про Дворічну, то ситуація надзвичайно складна, противник намагається розширяти плацдарм, нарощувати свої зусилля. Саме на правому березі ведуться складні активні бої, які направлені на одне, щоб блокувати ворога максимально, не дати можливості йому розширювати плацдарм. І на перспективу, звісно, розглядається можливість після блокування противника вибиття його з тих районів, які для нас є найбільш пріоритетними”, – розповів Федоренко.
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- Категорії: Фронт, Харків; Теги: ахиллес, двуречная, Кругляковка, новини Харкова, Юрий Федоренко;
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- • Дата публікації матеріалу: 19 Березня 2025 в 18:51;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Сили оборони в Харківській області блокували російські війська в районі Кругляківки, те ж саме вони прагнуть зробити поблизу Дворічної – там ведуться активні бої".