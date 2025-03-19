Live
  • Ср 19.03.2025
  • Харків  +2°С
  • USD 41.57
  • EUR 45.35

Ахіллес: СОУ блокували РФ біля Кругляківки, того ж прагнуть в районі Дворічної

Фронт 18:51   19.03.2025
Олена Нагорна
Ахіллес: СОУ блокували РФ біля Кругляківки, того ж прагнуть в районі Дворічної Скриншот

Сили оборони в Харківській області блокували російські війська в районі Кругляківки, те ж саме вони прагнуть зробити поблизу Дворічної – там ведуться активні бої, розповів в етері нацмарафону командир 429-го окремого полку безпілотних систем «Ахіллес» Юрій Федоренко.

“Інтенсивність не змінюється, залишається на достатньо високому рівні, – зазначив Федоренко. – Противник активний, продовжує вчиняти ударно-штурмові дії. Але можна сказати сміливо, що в районі населеного пункту Кругляківка, де противнику у 2024 році вдалося зайняти лівобережний плацдарм, Сили оборони блокували ворога і не дають можливості розширювати клин ні до Загризового, ні до Колісниківки. Ситуація максимально контрольована, складна, але Сили оборони з поставленими завданнями максимально пораються”.

Карта DeepState

Щодо Куп’янська лівобережного та Куп’янська-Вузлового, то вони повністю під контролем Сил оборони, додав командир.

Відео: національний телемарафон “Єдині новини”

“Якщо казати про Дворічну, то ситуація надзвичайно складна, противник намагається розширяти плацдарм, нарощувати свої зусилля. Саме на правому березі ведуться складні активні бої, які направлені на одне, щоб блокувати ворога максимально, не дати можливості йому розширювати плацдарм. І на перспективу, звісно, розглядається можливість після блокування противника вибиття його з тих районів, які для нас є найбільш пріоритетними”, – розповів Федоренко.

Карта DeepState

Читайте також: Коваленко: СОУ стримують РФ біля Западного та Дворічної, проте є «але»

Автор: Олена Нагорна
Популярно
Вночі ще поморозить: прогноз погоди в Харкові та області на 20 березня
Вночі ще поморозить: прогноз погоди в Харкові та області на 20 березня
19.03.2025, 19:57
ФАБ-500 скинули на Куп’янськ: у приватному секторі руйнації, двоє постраждалих
ФАБ-500 скинули на Куп’янськ: у приватному секторі руйнації, двоє постраждалих
19.03.2025, 19:36
Відому режисерку та засновницю театру «Арабески» поховають у Харкові
Відому режисерку та засновницю театру «Арабески» поховають у Харкові
17.03.2025, 21:27
Терехов подав декларацію за 2024 рік: скільки заробив мер Харкова
Терехов подав декларацію за 2024 рік: скільки заробив мер Харкова
18.03.2025, 12:47
Деяких абонентів у Харкові звільнили від сплати комуналки: кого стосується
Деяких абонентів у Харкові звільнили від сплати комуналки: кого стосується
19.03.2025, 14:21
Четверо жителів Харківщини повернулися в Україну з російського полону (відео)
Четверо жителів Харківщини повернулися в Україну з російського полону (відео)
19.03.2025, 17:24

Новини за темою:

10:44
“Достатньо дочекатися погодних умов”: як РФ форсуватиме Оскіл – СОУ
20:35
Чи готові в «Ахіллесі» до можливого відключення Starlink і що буде без них
20:52
Танк і дві БМП росіян знищили на Куп’янському напрямку (відео)
09:54
Бої в районі Осколу йдуть цілодобово – в Ахіллесі закликали мобілізуватись
11:19
“Ситуація максимально складна”: про обстановку у Дворічній розповів Федоренко

Ви читали новину: «Ахіллес: СОУ блокували РФ біля Кругляківки, того ж прагнуть в районі Дворічної»; з категорії Фронт на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

  • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
  • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
  • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
  • • Дата публікації матеріалу: 19 Березня 2025 в 18:51;

  • Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Сили оборони в Харківській області блокували російські війська в районі Кругляківки, те ж саме вони прагнуть зробити поблизу Дворічної – там ведуться активні бої".