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Коваленко: СОУ стримують РФ біля Западного та Дворічної, проте є «але»

Україна 09:46   19.03.2025
Ніколь Костенко-Лагутіна
Коваленко: СОУ стримують РФ біля Западного та Дворічної, проте є «але»

Військово-політичний оглядач групи «Інформаційний спротив» Олександр Коваленко прокоментував ситуацію на Куп’янському напрямку та розповів про нові цілі росіян.

За його словами, українські захисники продовжують успішно стримувати атаки ворога в районі Западного, Фіголовки та Дворічної. Але поки що рано говорити про те, що ситуація на цьому напрямку повністю контролюється ЗСУ.

“Але при цьому вони (російські війська, – ред.) намагаються прориватися зараз вже не стільки вже до Западного чи до Дворічної. Вони намагаються вийти на Кіндрашівку, щоб перерізати основну логістичну артерію на правобережний Куп’янськ, саме в районі Кіндрашівки. Рух також зараз забезпечується виключно піхотним компонентом. Хоча ми всі дуже добре знаємо, що тут задіяна мотострілецька дивізія зі складу 6-ї загальної військової армії. Але те, що переважно використовується піхотний компонент, ще говорить про те, що не змогли вони налагодити повноцінне забезпечення на правому березі підрозділів”, – зазначив Коваленко.

Крім того, окупанти не мають необхідної техніки для того, щоб наступати на правобережжя Осколу, упевнений аналітик.

“Тут також відбувається перемелювання їх піхотних компонентів, допоки вони не можуть розширити плацдарм і накопичити достатньо ресурсів, сил та засобів. У першу чергу, не тільки сил, саме і засобів для проведення хоча б якоїсь тактичної операції якимось тактичним угрупованням”, – констатував експерт.

Відео: Oboz.ua

Читайте також: Про що збрехали росіяни, звітуючи про ситуацію на Куп’янському напрямі – ISW

Автор: Ніколь Костенко-Лагутіна
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  • • Дата публікації матеріалу: 19 Березня 2025 в 09:46;

  • Кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Військово-політичний оглядач групи «Інформаційний спротив» Олександр Коваленко прокоментував ситуацію на Куп’янському напрямку та розповів про нові цілі росіян.".