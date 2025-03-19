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Про що збрехали росіяни, звітуючи про ситуацію на Куп’янському напрямку – ISW

Україна 07:31   19.03.2025
Ніколь Костенко-Лагутіна
Про що збрехали росіяни, звітуючи про ситуацію на Куп’янському напрямку – ISW

Про невдалі спроби штурмувати позиції українських захисників на Харківщині розповіли аналітики Інституту вивчення війни (ISW).

Загалом, за даними експертів, обстановка в Харківській області стабільна. Росіяни намагаються атакувати на різних напрямках, а СОУ стримують ворога. Така ситуація спостерігається на півночі регіону. Аналітики зафіксували невдалі спроби ЗС РФ штурмувати в районі Вовчанська та Глибокого.

Також ЗСУ успішно відбили спроби росіян наступати в районі Малої Шапківки, Дорошівки, Западного, Кам’янки та Петропавлівки. І, традиційно, з огляду на відсутність яких-небудь успіхів на Куп’янському напрямку, ворог вирішив їх вигадати, передають в ISW.

“Непідтверджені твердження: російський блогер стверджував, що російські війська просунулися на північ від Кіндрашівки (на північ від Куп’янська), на північний захід від Дворічної та на північний схід від Красного Першого (обидва на північний схід від Куп’янська)”, – зазначили аналітики.

Також армія РФ безрезультатно атакувала на Борівському напрямку біля Загризового, Богуславки, Кругляківки та Нової Кругляківки, додали в Інституті вивчення війни.

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Автор: Ніколь Костенко-Лагутіна
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  • • Дата публікації матеріалу: 19 Березня 2025 в 07:31;

  • Кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Про невдалі спроби штурмувати позиції українських захисників на Харківщині розповіли аналітики Інституту вивчення війни (ISW).".