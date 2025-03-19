Про що збрехали росіяни, звітуючи про ситуацію на Куп’янському напрямку – ISW
Про невдалі спроби штурмувати позиції українських захисників на Харківщині розповіли аналітики Інституту вивчення війни (ISW).
Загалом, за даними експертів, обстановка в Харківській області стабільна. Росіяни намагаються атакувати на різних напрямках, а СОУ стримують ворога. Така ситуація спостерігається на півночі регіону. Аналітики зафіксували невдалі спроби ЗС РФ штурмувати в районі Вовчанська та Глибокого.
Також ЗСУ успішно відбили спроби росіян наступати в районі Малої Шапківки, Дорошівки, Западного, Кам’янки та Петропавлівки. І, традиційно, з огляду на відсутність яких-небудь успіхів на Куп’янському напрямку, ворог вирішив їх вигадати, передають в ISW.
“Непідтверджені твердження: російський блогер стверджував, що російські війська просунулися на північ від Кіндрашівки (на північ від Куп’янська), на північний захід від Дворічної та на північний схід від Красного Першого (обидва на північний схід від Куп’янська)”, – зазначили аналітики.
Також армія РФ безрезультатно атакувала на Борівському напрямку біля Загризового, Богуславки, Кругляківки та Нової Кругляківки, додали в Інституті вивчення війни.
Читайте також: Зеленський заявив, що найближчими місяцями Путін хоче наступати на Харківщині
Новини за темою:
- Категорії: Україна, Фронт, Харків; Теги: isw, інститут вивчення війни, бои, фронт;
- Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
- підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
- приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
- дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.
Ви читали новину: «Про що збрехали росіяни, звітуючи про ситуацію на Куп’янському напрямку – ISW»; з категорії Україна на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
- • Дата публікації матеріалу: 19 Березня 2025 в 07:31;
Кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Про невдалі спроби штурмувати позиції українських захисників на Харківщині розповіли аналітики Інституту вивчення війни (ISW).".