О чем соврали россияне, отчитываясь о ситуации на Купянском направлении – ISW

О неудачных попытках штурмовать позиции украинских защитников на Харьковщине, рассказали аналитики Института изучения войны (ISW).

В целом, по данным экспертов, обстановка в Харьковской области стабильная. Россияне пытаются атаковать на разных направлениях, а СОУ сдерживают врага. Такая ситуация наблюдается на севере региона. Аналитики зафиксировали неудачные попытки ВС РФ штурмовать в районе Волчанска и Глубокого.

Также ВСУ успешно отбили попытки россиян наступать в районе Малой Шапковки, Дорошовки, Западного, Каменки и Петропавловки. И, традиционно, учитывая отсутствие каких-либо успехов на Купянском направлении, враг решил их выдумать, передают в ISW.

«Неподтвержденные утверждения: российский блогер утверждал, что российские войска продвинулись на север от Кондрашовки (к северу от Купянска), на северо-запад от Двуречной и на северо-восток от Красного Первого (оба на северо-восток от Купянска)», – отметили аналитики.

Также армия РФ безуспешно атаковала на Боровском направлении около Загрызово, Богуславки, Кругляковки и Новой Кругляковки, добавили в Институте изучения войны.