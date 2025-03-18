Зеленский заявил, что в ближайшие месяцы Путин хочет наступать на Харьковщине

«Путин хочет сделать несколько наступательных действий» в ближайшие месяцы, в частности на востоке Украины, на Запорожском, Харьковском и Сумском направлениях, заявил президент Владимир Зеленский в ходе онлайн-конференции по итогам телефонного разговора американского и российского президентов.

«Путин хочет сделать несколько наступательных действий. Как мы сказали, на Запорожском, на востоке продолжить, на Харьковском, на Сумском направлениях. Поверьте мне, он будет пробовать это делать в ближайшие месяцы. Так оно будет происходить. Он будет хотеть идти вперед, максимально зайти на нашу территорию вместе со своими корейцами, друзьями в Иране, вместе с «Шахедами», — считает Зеленский.

Он пояснил, что России это нужно для того, чтобы пойти на прекращение огня (cease-fire) с ультимативными месседжами к Украине. Чтобы РФ оказалась в «более выгодной ситуации».

Также Зеленский прокомментировал заявления россиян о якобы попытках Сил обороны Украины прорваться в Белгородскую область РФ. Он подчеркнул, что украинские военные находятся и будут находиться на Курщине, пока эта операция нужна.

«Мы усилились на востоке нашего государства, как я говорил, по моему мнению, что максимальные вещи Курская операция выполнила. Но после того, как Путин рассказал, что наши ребята в окружении, а наши ребята стоят там на месте, показывая, что они не в окружении, и не Путин руководит, когда ребятам и куда отходить. Есть там операция, кто-то вышел, кому-то кажется, что кто-то побежал, а кто-то вышел, а где-то в другом уголке зашел. Это абсолютно понятные наши стратегические шаги, наши цели. Пока враг на нашей территории, мы можем делать все, чтобы исключить шаги Путина захватить наши дополнительные территории. А он к этому стремится», — сказал Зеленский.

Он отметил, что украинское командование увидело скопление российских войск в Курской области напротив Сумщины.

«Мы видим, что они хотят сделать. Они хотят делать удары по Сумской области, по Харьковской области, по Запорожской области. Вот, что мы видим. Так легко мы это не дадим делать. Я считаю, всем нужно давить, чтобы был устойчивый мир. Если президент Трамп может дожать относительно деталей — не бить по энергетике и по морю, если такой первый шаг, а пока других шагов нет, то пусть расскажет тогда детали, как мы будем это делать», — добавил Зеленский.