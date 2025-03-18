Зеленський заявив, що найближчими місяцями Путін хоче наступати на Харківщині

«Путін хоче зробити кілька наступальних дій» найближчими місяцями, зокрема на сході України, на Запорізькому, Харківському та Сумському напрямках, заявив президент Володимир Зеленський у ході онлайн-конференції за підсумками телефонної розмови американського та російського президентів.

“Путін хоче зробити кілька наступальних дій. Як ми сказали, на Запорізькому, на сході продовжити, на Харківському, на Сумському напрямках. Повірте мені, він буде пробувати це робити у найближчі місяці. Так воно буде відбуватися. Він буде хотіти йти вперед, максимально зайти на нашу територію разом зі своїми корейцями, друзями в Ірані, разом з “шахедами”, — вважає Зеленський.

Він пояснив, що Росії це потрібно для того, щоби піти на припинення вогню (cease-fire) з ультимативними меседжами до України. Щоб РФ опинилася у «вигіднішій ситуації».

Також Зеленський прокоментував заяви росіян щодо нібито спроб Сил оборони України прорватися в Бєлгородську область РФ. Він підкреслив, що українські військові перебувають і будуть на Курщині, поки ця операція потрібна.

«Ми посилились на сході нашої держави, як я казав, на мою думку, що максимальні речі Курська операція виконала. Але після того, як Путін розповів, що наші хлопці в оточенні, а наші хлопці стоять там на місці, показуючи, що вони не в оточенні, і що не Путін керує, коли хлопцям й куди відходити. Мало того, є там операція, хтось вийшов, комусь здається, що хтось побіг, а хтось вийшов, а десь в іншому куточку зайшов. Це абсолютно зрозуміли наші стратегічні кроки, наші цілі. Допоки ворог на нашій території, ми можемо робити все, щоб унеможливити кроки Путіна захопити наші додаткові території. А він цього прагне», — сказав Зеленський.

Він зазначив, що українське командування раніше побачило скупчення російських військ у Курській області навпроти Сумщини.

“Ми бачимо, що вони хочуть зробити. Вони хочуть робити удари по Сумській області, по Харківській області, по Запорізькій області. Ось, що ми бачимо. Так легко ми це не дамо робити. Я вважаю, всім потрібно тиснути, щоб був сталий мир. Якщо президент Трамп може дотиснути щодо деталей – не бити по енергетиці й по морю, якщо такий перший крок, а поки що інших кроків немає, то нехай розкаже тоді деталі, як ми будемо це робити», — додав Зеленський.