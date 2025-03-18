Трамп і Путін поговорили по телефону – заяви Білого дому і Кремля

Під час телефонної розмови американський президент Дональд Трамп та очільник Кремля Володимир Путін погодилися, що переговори щодо миру в Україні мають «початися негайно на Близькому Сході».

Про це йдеться у заяві Білого дому, яку опублікувала у соцмережі Х його прессекретарка Керолайн Левітт:

«Сьогодні президент Трамп і президент Путін говорили про необхідність миру і припинення вогню у війні в Україні. Обидва лідери погодилися, що цей конфлікт має завершитися тривалим миром. Вони також наголосили на необхідності покращення двосторонніх відносин між Сполученими Штатами та Росією. Кров і скарби, які Україна і Росія витрачають на цю війну, краще було б витратити на потреби своїх народів.

Цей конфлікт ніколи не повинен був розпочатися і мав би бути давно завершений щирими та добросовісними мирними зусиллями. Лідери погодилися, що рух до миру почнеться з енергетичного та інфраструктурного припинення вогню, а також технічних переговорів щодо впровадження морського перемир’я в Чорному морі, повного припинення вогню та постійного миру. Ці переговори розпочнуться негайно на Близькому Сході.

Лідери широко говорили про Близький Схід як регіон потенційної співпраці для запобігання майбутнім конфліктам. Вони також обговорили необхідність зупинити розповсюдження стратегічних озброєнь і будуть взаємодіяти з іншими країнами для забезпечення якомога ширшого їх застосування. Обидва лідери розділили думку, що Іран ніколи не повинен бути в змозі знищити Ізраїль.

Обидва лідери погодилися, що майбутнє з поліпшеними двосторонніми відносинами між США і Росією має величезні перспективи. Це включає в себе величезні економічні угоди і геополітичну стабільність після досягнення миру».

У Кремлі, своєю чергою, заявили, що в ході розмови з Трампом Путін вкотре відкинув ідею 30-денного припинення вогню, але натомість погодився протягом 30 днів утриматися від атак на енергетичну інфраструктуру України і “відразу дав російським військовим відповідну команду”, передає російська служба BBC.

«У контексті ініціативи президента США щодо запровадження 30-денного перемир’я – з російського боку окреслено низку істотних моментів, що стосуються забезпечення дієвого контролю за можливим припиненням вогню на всій лінії бойового зіткнення, необхідності зупинки примусової мобілізації в Україні та переозброєння ЗСУ», – йдеться у повідомленні Кремля.

Путін також розповів Трампу про запланований на 19 березня обмін військовополоненими між Україною та Росією за формулою «175 на 175» і повідомив, що РФ «в якості жесту доброї волі» передасть Києву 23 важко поранених українських військовослужбовців.