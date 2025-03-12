Впевненості, що Путін погодиться з пропозицією Трампа, США не мають – Бутусов

Чи настане мир після останніх заяв президента США та його команди? Ні. Це означає лише одне – що Трамп вперше сформулював свою позицію для перемовин у вигляді 30-денного перемирʼя на чинній лінії фронту. Оскільки одночасно була розблокована військова допомога Україні від США, то впевненості, що Путін погодиться з пропозицією Трампа, у американців нема… Раніше Росія включила до складу своєї території пʼять регіонів України, і зупинка бойових дій буде означати, що Росія відмовляється від ідеї захоплення усіх цих регіонів. Без такого рішення та відмови РФ від планів захоплення Донбасу, Запоріжжя та Херсонщини зупинка бойових дій неможлива.