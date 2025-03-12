Уверенности, что Путин согласится с предложением Трампа, у США нет — Бутусов
скриншот
Наступит ли мир после последних заявлений президента США и его команды? Нет. Это означает лишь одно – что Трамп впервые сформулировал свою позицию для переговоров в виде 30-дневного перемирия на действующей линии фронта. Поскольку одновременно была разблокирована военная помощь Украине от США, то уверенности, что Путин согласится с предложением Трампа, у американцев нет… Ранее Россия включила в свою территорию пять регионов Украины, и остановка боевых действий будет означать, что Россия отказывается от идеи захвата всех этих регионов. Без такого решения и отказа РФ от планов захвата Донбасса, Запорожья и Херсона остановка боевых действий невозможна.
Популярно
Новости по теме:
- Категории: Мир, Политика, Сказано, Украина; Теги: Бутусов, переговоры, перемирие, прекращение огня, Путин, сша, Трамп;
- Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
- подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
- присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
- смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.
Вы читали новость: «Уверенности, что Путин согласится с предложением Трампа, у США нет — Бутусов»; из категории Мир на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
- • Дата публикации материала: 12 марта 2025 в 09:41;
Корреспондент Юрий Бутусов, главный редактор "Цензор.НЕТ" в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Наступит ли мир после последних заявлений президента США и его команды? Нет. Это означает лишь одно – что Трамп впервые…".