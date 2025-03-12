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Уверенности, что Путин согласится с предложением Трампа, у США нет — Бутусов

Мир 09:41   12.03.2025
Юрий Бутусов
главный редактор "Цензор.НЕТ"
Уверенности, что Путин согласится с предложением Трампа, у США нет — Бутусов скриншот

Наступит ли мир после последних заявлений президента США и его команды? Нет. Это означает лишь одно – что Трамп впервые сформулировал свою позицию для переговоров в виде 30-дневного перемирия на действующей линии фронта. Поскольку одновременно была разблокирована военная помощь Украине от США, то уверенности, что Путин согласится с предложением Трампа, у американцев нет… Ранее Россия включила в свою территорию пять регионов Украины, и остановка боевых действий будет означать, что Россия отказывается от идеи захвата всех этих регионов. Без такого решения и отказа РФ от планов захвата Донбасса, Запорожья и Херсона остановка боевых действий невозможна.

Автор: Юрий Бутусов, главный редактор "Цензор.НЕТ"
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  • • Дата публикации материала: 12 марта 2025 в 09:41;

  • Корреспондент Юрий Бутусов, главный редактор "Цензор.НЕТ" в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Наступит ли мир после последних заявлений президента США и его команды? Нет. Это означает лишь одно – что Трамп впервые…".