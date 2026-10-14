Россия не считает заявления президента Америки сильными — Зеленский

Прицельный российский баллистический удар именно по энергетике, по которой президент Америки определил прекращение огня. Удар совершенно сознательный и показательный масштабностью – такого демонстративного неуважения России к Америке еще не было. Россия не считает заявления президента Америки сильными… Мы совершенно справедливо говорим Соединенным Штатам, Европе и всем нашим партнерам, что ни одна страна мира не должна оставаться наедине против такого неадекватного и провоенного субъекта как Россия.