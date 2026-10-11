Трамп вірить, що Путін хоче миру, але проти Зеленський: що пропонує президент

Президент України Володимир Зеленський заявив: ЗСУ зупинять удари по НПЗ у Росії тільки, якщо агресор перестане атакувати енергетичні об’єкти.

Він нагадав, що реальною причиною продовження війни в Україні є Росія. Припинити взаємні атаки можна сьогодні. Але ворог не збирається зупиняти обстріли енергетичної інфраструктури.

“Україна буде готова зупинити удари по російських НПЗ, якщо Росія перестане наносити удари по нашій енергетичній інфраструктурі. Будь-які деескалаційні кроки мають бути взаємними та зі справжніми гарантіями”, – сказав Зеленський.

9 жовтня, доки українська переговорна група перебувала в Маямі, президент США Дональд Трамп провів телефонні переговори з російським диктатором Володимиром Путіним. Після чого стало відомо про постачання російського дизельного палива на американський та світові ринки. Про це Трамп написав у соціальній мережі Truth Social, повідомляла “Європейська правда”.

Він також назвав переговори з Путіним “надзвичайно успішними”. Так РФ негайно поставить понад 300 тисяч тонн дизельного палива на американський та світовий ринки, ще 500 тисяч тонн – упродовж листопада, а 1 млн тонн – одразу після цього.

Після чого українська переговорна група достроково закінчила роботу та виїхала до України. А Трамп тим часом почав стверджувати у коментарях журналістам: Путін нібито дуже хоче закінчити розпочату ним же війну. Заважає лише Зеленський, передає слова президента США видання “Європейська правда”.

“Він хотів би, щоб було досягнуто угоди. Президент Путін дуже хотів би, щоб було досягнуто угоди”, – сказав Трамп.

Саме Зеленський міг би закінчити війну на вигідніших умовах ще два роки тому, вважає Трамп. Тому, впевнений він, досягти миру можна лише виборами нового президента.

“Це війна, яка ніколи не мала б розпочатися. І я вважаю, що настав час Україні обрати нового президента”, – сказав він.