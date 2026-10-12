“Скиглити, що нас зрадили, легко. Поваги це не додає” – комбат

Якщо ж ми зробимо так, що росія фізично не зможе виконати зобов’язання за новою угодою, то одним ударом б’ємо по двох. По Путіну – як по ворогу… По Трампу – репутаційно, як по людині, яка пішла домовлятися з агресором, а на виході отримує угоду, яка не працює. На очах у всього світу. Україна ж вкотре заявить про свою суб’єктність. Скиглити, що нас зрадили, легко. Поваги це не додає. Повагу викликає дія. Ізраїль не скаржиться на невигідні йому домовленості. Він робить так, щоб вони не працювали.