Live
  • Пн 12.10.2026
  • Харків  +18°С
  • USD 44.89
  • EUR 50.31

“Скиглити, що нас зрадили, легко. Поваги це не додає” – комбат

Політика 10:35   12.10.2026
Роман Ковальов
комбат
43-тя ОМБр
“Скиглити, що нас зрадили, легко. Поваги це не додає” – комбат

Якщо ж ми зробимо так, що росія фізично не зможе виконати зобов’язання за новою угодою, то одним ударом б’ємо по двох. По Путіну – як по ворогу… По Трампу – репутаційно, як по людині, яка пішла домовлятися з агресором, а на виході отримує угоду, яка не працює. На очах у всього світу. Україна ж вкотре заявить про свою суб’єктність. Скиглити, що нас зрадили, легко. Поваги це не додає. Повагу викликає дія. Ізраїль не скаржиться на невигідні йому домовленості. Він робить так, щоб вони не працювали.

Автор: Роман Ковальов, комбат, 43-тя ОМБр

Популярно

Що відбувається на місцях ранкових “прильотів” у Харкові, показали у мерії
Що відбувається на місцях ранкових “прильотів” у Харкові, показали у мерії
12.10.2026, 11:22
Тиждень розпочався з ударів: атаковані багатоповерхівки в Харкові, постраждалі
Тиждень розпочався з ударів: атаковані багатоповерхівки в Харкові, постраждалі
12.10.2026, 10:30
П’ятеро загиблих та 45 постраждалих – наслідки ударів ворога по Харківщині
П’ятеро загиблих та 45 постраждалих – наслідки ударів ворога по Харківщині
12.10.2026, 09:31
Новини Харкова — головне 12 жовтня: обстріл Пісочина, удар по місту
Новини Харкова — головне 12 жовтня: обстріл Пісочина, удар по місту
12.10.2026, 08:47
День жалоби оголосили сьогодні в Пісочинській громаді
День жалоби оголосили сьогодні в Пісочинській громаді
12.10.2026, 09:04
Сьогодні 12 жовтня 2026: яке свято та день в історії
Сьогодні 12 жовтня 2026: яке свято та день в історії
12.10.2026, 06:00

Новини за темою:

12.10.2026
Денисенко – про різницю нових звинувачень Трампа й сварки в овальному кабінеті
12.10.2026
Які ще будуть ідеї? Взаємна відмова від ударів по кремлях і мавзолеях? – Шрайк
11.10.2026
Трамп вірить, що Путін хоче миру, але проти Зеленський: що пропонує президент
05.10.2026
“Геть царя”: у Москві люди виходили на мітинг, поліція затримала учасників
22.09.2026
“Опять завод!” палає у Самарі: ЗСУ атакували Куйбишевський НПЗ (фото/відео)


  • Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
  • підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
  • слідкуйте за нами у соцмережах: Facebook , Instagram, Viber, Threads, LinkedIn, Google News, Bluesky,
  • дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.

Якщо вам цікава новина: «“Скиглити, що нас зрадили, легко. Поваги це не додає” – комбат», то перегляньте більше у розділі Політика на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

  • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
  • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
  • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті
  • • Дата публікації матеріалу: 12 Жовтня 2026 в 10:35;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Роман Ковальов, комбат, 43-тя ОМБр у цій статті розкриває тему новин про те, що "Якщо ж ми зробимо так, що росія фізично не зможе виконати зобов’язання за новою угодою, то одним ударом б’ємо по…".