Воювали за РФ на Харківщині й пограбували чоловіка: кого вважають зрадниками

Слідство вважає, що двоє уродженців Луганська перейшли на бік РФ і знущалися з мирного населення під час захоплення Чугуївського району.

За даними Харківської обласної прокуратури, йдеться про військовослужбовців 4 стрілецького батальйону 202 окремого стрілецького полку 2 армійського корпусу 8 загальновійськової армії південного військового округу ЗС РФ — 32-річного командира взводу та 46-річного старшого стрілка.

«Свідомо ставши частиною російської армії, зрадники брали безпосередню участь у захопленні та блокуванні населених пунктів Харківщини. Перебуваючи у селищі Дослідне, вони виконували завдання щодо придушення супротиву і контролю над цивільним населенням», – встановили правоохоронці.

У прокуратурі з’ясували, що на початку березня 2022 року фігуранти прибули на територію місцевого підприємства. Чоловік, який орендував приміщення у цій установі і займався ремонтом сільськогосподарської техніки, прийшов туди у справах.

«Помітивши його, зрадники підійшли та почали погрожувати зброєю. Вони змусили чоловіка дістати весь вміст кишень, а коли побачили ключі від автомобіля, наказали негайно їх віддати. Зрозумівши, що власник вагається і не має наміру виконувати вимогу, його вдарили прикладом автомата у грудну клітину. Побоюючись за власне життя, чоловік був змушений віддати ключі від свого «Volkswagen T-5». Після цього загарбники сіли в авто, завели двигун і втекли на викраденому мінівені», – розповіли правоохоронці.

Унаслідок цього потерпілому було завдано матеріальних збитків на суму понад 180 тис. гривень.

Фігурантам заочно повідомили про підозру у держзраді та жорстокому поводженні з цивільним населенням. Їх готуються оголосити у розшук.

Нагадаємо, у суді довели провину 49-річного чоловіка, що навів БпЛА РФ 5 червня 2025 року на свій рідний Харків, від чого постраждали 18 людей, повідомляла Харківська обласна прокуратура.