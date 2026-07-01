Воевали за РФ на Харьковщине и ограбили мужчину: кого считают предателями

Следствие считает, что двое уроженцев Луганска перешли на сторону РФ и издевались над мирным населением во время оккупации Чугуевского района.

По данным Харьковской областной прокуратуры, речь идет о военнослужащих 4 стрелкового батальона 202 отдельного стрелкового полка 2 армейского корпуса 8 общевойсковой армии южного военного округа ВС РФ — 32-летнего командира взвода и 46-летнего старшего стрелка.

«Сознательно став частью российской армии, предатели принимали непосредственное участие в захвате и блокировании населенных пунктов Харьковщины. Находясь в поселке Дослидное, они выполняли задачи по подавлению сопротивления и контроля над гражданским населением», — установили правоохранители.

В прокуратуре выяснили, что в начале марта 2022 фигуранты прибыли на территорию местного предприятия. Мужчина, арендовавший помещение в этом учреждении и занимавшийся ремонтом сельскохозяйственной техники, пришел туда по делам.

«Заметив его, предатели подошли и начали угрожать оружием. Они заставили мужчину достать все содержимое карманов, а когда увидели ключи от автомобиля, приказали немедленно их отдать. Поняв, что владелец колеблется и не намерен выполнять требование, его ударили прикладом автомата в грудную клетку. Опасаясь за собственную жизнь, мужчина был вынужден отдать ключи от своего Volkswagen T-5. После этого захватчики сели в авто, завели двигатель и сбежали на угнанном минивэне», — рассказали правоохранители.

В результате пострадавшему был нанесен материальный ущерб на сумму более 180 тыс. гривен.

Фигурантам заочно сообщили о подозрении в госизмене и жестоком обращении с гражданским населением. Их готовятся объявить в розыск.

Напомним, в суде доказали вину 49-летнего мужчины, который наводил БпЛА РФ 5 июня 2025 года на свой родной Харьков, от чего пострадали 18 человек, сообщала Харьковская областная прокуратура.