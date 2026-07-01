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Давление РФ на Купянщине: где зацепился враг, бои за Петропавловку — Машовец

Фронт 12:21   01.07.2026
Виктория Яковенко
Давление РФ на Купянщине: где зацепился враг, бои за Петропавловку — Машовец Фото: sprotyv.info

Армия РФ продолжает попытки рассечь плацдарм восточнее Купянска, сообщает обозреватель группы «Информационное сопротивление» Константин Машовец. Он отмечает, что определенных результатов оккупанты достигли.

«В направлении Песчаное – Куриловка противник сумел завести туда ряд штурмовых пехотных групп. Они уже отмечаются на территории села Куриловка, на основной территории села. Здесь река Лозоватка – и они по двум берегам этой реки продвигаются в сторону Купянска-Узлового, пытаются продвигаться. Также стоит отметить тот факт, что они зацепились за Ковшаровку, северо-восточные окраины села и пытаются продвигаться в центр», — рассказал аналитик в интервью NEMYRIALIVE .

Он также отметил, что оккупанты пытаются рассечь весь этот плацдарм. Активно используют тактику инфильтрации, проникновения в районе Петропавловки.

«Вдоль реки Гнилица они пытаются продвинуться в район Купянска, его восточный район Заосколье, в сторону молочно-консервного комбината, Кучеровки, здесь есть оптовая база «Амбар». Действуют со стороны Синьковки и в сторону Петропавловки. То есть бои сейчас идут уже за Петропавловку», — говорит Машовец.

Видео: NEMYRIALIVE

На Южно-Слобожанском направлении, по словам Машовца, оккупанты действуют к востоку от Волчанска. В основном пытаются занять территорию между линией госграницы и речкой Волчья.

«Здесь ему удалось к востоку от Волчанска иметь небольшое продвижение в районе Зыбино, Волоховки и т.д. Следует также отметить в районе Дегтярного вклинения противника на территорию Украины», – говорит аналитик.

На Великобурлукском направлении у противника продвижений нет, констатирует Машовец.

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Автор: Виктория Яковенко

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  • • Дата публикации материала: 1 июля 2026 в 12:21;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Армия РФ продолжает попытки рассечь плацдарм восточнее Купянска, сообщает обозреватель группы «Информационное сопротивление» Константин Машовец.".