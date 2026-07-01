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Тиск РФ на Куп’янщині: де зачепився ворог, бої за Петропавлівку – Машовець

Фронт 12:21   01.07.2026
Вікторія Яковенко
Тиск РФ на Куп’янщині: де зачепився ворог, бої за Петропавлівку – Машовець

Армія РФ продовжує спроби розсікти плацдарм на схід від Куп’янська, повідомляє оглядач групи «Інформаційний спротив» Костянтин Машовець. Він зазначає, що певних результатів окупанти досягли.

«У напрямку Піщане – Курилівка противник зумів завести туди низку штурмових піхотних груп. Вони вже відзначаються на території Курилівки, на основній території села. Тут річка Лозоватка – і вони двома берегами цієї річки просуваються у бік Куп’янська-Вузлового, намагаються просуватися. Також варто відзначити той факт, що вони зачепилися за Ківшарівку, північно-східні околиці села та нині намагаються просуватися до центру», – розповів аналітик в інтерв’ю NEMYRIALIVE .

Він також зазначив, що окупанти намагаються розсікти весь цей плацдарм. Активно застосовують тактику інфільтрації, проникнення в районі Петропавлівки.

«Вздовж річки Гнилиця вони намагаються просунутися до району Куп’янська, його східного району Заоскілля, у бік молочноконсервного комбінату, Кучерівки, тут є оптова база «Амбар». Діють із боку Синьківки та у бік Петропавлівки. Тобто бої зараз точаться вже за Петропавлівку», – каже Машовець.

Відео: NEMYRIALIVE

На Південно-Слобожанському напрямку, за словами Машовця, окупанти діють на схід від Вовчанська. В основному намагаються зайняти територію між лінією держкордону та річкою Вовча.

«Тут йому вдалося на схід від Вовчанська мати невелике просування у районі Зибине, Волохівки тощо. Слід також зазначити у районі Дігтярного вклинення противника на територію України», – каже аналітик.

На Великобурлуцькому напрямку противник наразі просувань не має, констатує Машовець.

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Автор: Вікторія Яковенко

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  • • Дата публікації матеріалу: 1 Липня 2026 в 12:21;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Армія РФ продовжує спроби розсікти плацдарм на схід від Куп’янська, повідомляє оглядач групи «Інформаційний спротив» Костянтин Машовець.".