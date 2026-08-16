“Прокинувся” Куп’янський напрямок: на Харківщині було 15 боїв за добу

Генштаб ЗСУ у зведенні на 08:00 16 серпня повідомив про ситуацію на фронті на Харківщині.

“На Південно-Слобожанському напрямку українські підрозділи відбили п’ять атак противника. Загарбники намагалися просунутися у районі Вовчанських Хуторів та в бік населених пунктів Зибине, Анискине й Охрімівка. На Куп’янському напрямку відбулося 10 наступальних дій ворога у бік Радьківки та Курилівки“, — поінформували в Генштабі.

Загалом на фронті в Україні за добу було 212 боїв.

“Минулої доби втрати російських загарбників склали 1510 осіб. Також знешкоджено один танк, сім бойових броньованих машин, 75 артилерійських систем, вісім реактивних систем залпового вогню, два засоби ППО, 16 наземних робототехнічних комплексів, 1920 безпілотних літальних апаратів, 476 одиниць автомобільної та сім одиниць спеціальної техніки ворога”, – перелічили в ГШ.

Також Генштаб поновив загальну статистику про втрати РФ.