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«Проснулось» Купянское направление: на Харьковщине было 15 боев за сутки

Фронт 08:22   16.08.2026
Оксана Горун
«Проснулось» Купянское направление: на Харьковщине было 15 боев за сутки Фото: Генштаб ВСУ

Генштаб ВСУ в сводке на 08:00 16 августа сообщил о ситуации на фронте на Харьковщине.

«На Южно-Слобожанском направлении украинские подразделения отразили пять атак противника. Захватчики пытались продвинуться в районе Волчанских Хуторов и в сторону населенных пунктов Зыбино, Анискино и Охримовка. На Купянском направлении произошло 10 наступательных действий врага в сторону Радьковки и Куриловки», — проинформировали в Генштабе.

В целом на фронте в Украине за сутки было 212 боев.

«За прошедшие сутки потери российских захватчиков составили 1510 человек. Также обезврежены один танк, семь боевых бронированных машин, 75 артиллерийских систем, восемь реактивных систем залпового огня, два средства ПВО, 16 наземных робототехнических комплексов, 1920 беспилотных летательных аппаратов, 476 единиц автомобильной и семь единиц специальной техники», — перечислили в ГШ.

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Также Генштаб обновил общую статистику о потерях РФ.

Автор: Оксана Горун

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  • • Дата публикации материала: 16 августа 2026 в 08:22;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Генштаб ВСУ в сводке на 08:00 16 августа сообщил о ситуации на фронте на Харьковщине".