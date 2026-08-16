«Проснулось» Купянское направление: на Харьковщине было 15 боев за сутки

Генштаб ВСУ в сводке на 08:00 16 августа сообщил о ситуации на фронте на Харьковщине.

«На Южно-Слобожанском направлении украинские подразделения отразили пять атак противника. Захватчики пытались продвинуться в районе Волчанских Хуторов и в сторону населенных пунктов Зыбино, Анискино и Охримовка. На Купянском направлении произошло 10 наступательных действий врага в сторону Радьковки и Куриловки», — проинформировали в Генштабе.

В целом на фронте в Украине за сутки было 212 боев.

«За прошедшие сутки потери российских захватчиков составили 1510 человек. Также обезврежены один танк, семь боевых бронированных машин, 75 артиллерийских систем, восемь реактивных систем залпового огня, два средства ПВО, 16 наземных робототехнических комплексов, 1920 беспилотных летательных аппаратов, 476 единиц автомобильной и семь единиц специальной техники», — перечислили в ГШ.

Также Генштаб обновил общую статистику о потерях РФ.