FPV на оптоволокні долетіли вдень до Харкова (фото)

У Харківській облпрокуратурі встановили, що 15 листопада о 13:50 росіяни атакували двома FPV-дронами Шевченківський район Харкова. Постраждали троє людей.

Дронами, зазначили правоохоронці, керували через оптоволоконний канал зв’язку.

Один із дронів упав біля цивільного авто, яке знаходилося на стоянці. Другий – упав на трамвайні колії.

“Постраждали двоє чоловіків віком 59 та 48 років, а також 55-річна жінка. Їхній стан медики оцінюють як середньої тяжкості”, – уточнили в прокуратурі.

Нагадаємо, вдень РФ вдарила безпілотником по Шевченківському району. На місці «прильоту» почалася пожежа. За інформацією міського голови, дрон ударив по машині, почалася пожежа, постраждали троє людей.