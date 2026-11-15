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FPV на оптоволокні долетіли вдень до Харкова (фото)

Події 19:10   15.11.2026
Ніколь Костенко-Лагутіна
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FPV на оптоволокні долетіли вдень до Харкова (фото)

У Харківській облпрокуратурі встановили, що 15 листопада о 13:50 росіяни атакували двома FPV-дронами Шевченківський район Харкова. Постраждали троє людей. 

Дронами, зазначили правоохоронці, керували через оптоволоконний канал зв’язку.

Наслідки удару РФ по Харкову вдень 15 листопада

Один із дронів упав біля цивільного авто, яке знаходилося на стоянці. Другий – упав на трамвайні колії.

Наслідки удару РФ по Харкову вдень 15 листопада

“Постраждали двоє чоловіків віком 59 та 48 років, а також 55-річна жінка. Їхній стан медики оцінюють як середньої тяжкості”, – уточнили в прокуратурі.

Нагадаємо, вдень РФ вдарила безпілотником по Шевченківському району. На місці «прильоту» почалася пожежа. За інформацією міського голови, дрон ударив по машині, почалася пожежа, постраждали троє людей.

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Автор: Ніколь Костенко-Лагутіна

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  • • Дата публікації матеріалу: 15 Листопада 2026 в 19:10;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "У Харківській облпрокуратурі встановили, що 15 листопада о 13:50 росіяни атакували двома FPV-дронами Шевченківський район Харкова.".