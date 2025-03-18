Трамп и Путин поговорили по телефону — заявления Белого дома и Кремля
В ходе телефонного разговора американский президент Дональд Трамп и глава Кремля Владимир Путин согласились, что переговоры по миру в Украине должны «начаться немедленно на Ближнем Востоке».
Об этом говорится в заявлении Белого дома, которое опубликовала в соцсети Х его пресс-секретарь Кэролайн Ливитт:
«Сегодня президент Трамп и президент Путин говорили о необходимости мира и прекращения огня в войне в Украине. Оба лидера согласились, что этот конфликт должен завершиться длительным миром. Они также подчеркнули необходимость улучшения двусторонних отношений между Соединенными Штатами и Россией. Кровь и сокровища, которые Украина и Россия тратят на эту войну, лучше было бы потратить на нужды своих народов.
Этот конфликт никогда не должен был начаться и должен был бы быть давно завершен искренними и добросовестными мирными усилиями. Лидеры согласились, что движение к миру начнется с энергетического и инфраструктурного прекращения огня, а также технических переговоров по внедрению морского перемирия в Черном море, полного прекращения огня и постоянного мира. Эти переговоры начнутся немедленно на Ближнем Востоке.
Лидеры широко говорили о Ближнем Востоке как регионе потенциального сотрудничества для предотвращения будущих конфликтов. Они также обсудили необходимость остановить распространение стратегических вооружений и будут взаимодействовать с другими странами для обеспечения как можно более широкого их применения. Оба лидера разделили мнение, что Иран никогда не должен быть в состоянии уничтожить Израиль.
Оба лидера согласились, что будущее с улучшенными двусторонними отношениями между США и Россией имеет огромные перспективы. Это включает в себя огромные экономические сделки и геополитическую стабильность после достижения мира».
В Кремле, в свою очередь, заявили, что в ходе разговора с Трампом Путин в очередной раз отверг идею 30-дневного прекращения огня, но взамен согласился в течение 30 дней воздержаться от атак на энергетическую инфраструктуру Украины и «сразу дал российским военным соответствующую команду», передает русская служба ВВС.
«В контексте инициативы президента США о введении 30-дневного перемирия — с российской стороны очерчен ряд существенных моментов, касающихся обеспечения действенного контроля за возможным прекращением огня на всей линии боевого соприкосновения, необходимости остановки принудительной мобилизации в Украине и перевооружения ВСУ», — говорится в сообщении Кремля.
Путин также рассказал Трампу о запланированном на 19 марта обмене военнопленными между Украиной и Россией по формуле «175 на 175» и сообщил, что РФ «в качестве жеста доброй воли» передаст Киеву 23 тяжело раненных украинских военнослужащих.
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- Категории: Мир, Украина; Теги: мир, Путин, Трамп;
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- • Дата публикации материала: 18 марта 2025 в 20:23;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В ходе телефонного разговора Дональд Трамп и Владимир Путин согласились, что переговоры по миру в Украине должны «начаться немедленно на Ближнем Востоке».".