Live
  • Вт 18.03.2025
  • Харьков  -1°С
  • USD 41.44
  • EUR 45.16

Трамп и Путин поговорили по телефону — заявления Белого дома и Кремля

Мир 20:23   18.03.2025
Елена Нагорная
Трамп и Путин поговорили по телефону — заявления Белого дома и Кремля Коллаж Getty Images

В ходе телефонного разговора американский президент Дональд Трамп и глава Кремля Владимир Путин согласились, что переговоры по миру в Украине должны «начаться немедленно на Ближнем Востоке».

Об этом говорится в заявлении Белого дома, которое опубликовала в соцсети Х его пресс-секретарь Кэролайн Ливитт:

«Сегодня президент Трамп и президент Путин говорили о необходимости мира и прекращения огня в войне в Украине. Оба лидера согласились, что этот конфликт должен завершиться длительным миром. Они также подчеркнули необходимость улучшения двусторонних отношений между Соединенными Штатами и Россией. Кровь и сокровища, которые Украина и Россия тратят на эту войну, лучше было бы потратить на нужды своих народов.

Этот конфликт никогда не должен был начаться и должен был бы быть давно завершен искренними и добросовестными мирными усилиями. Лидеры согласились, что движение к миру начнется с энергетического и инфраструктурного прекращения огня, а также технических переговоров по внедрению морского перемирия в Черном море, полного прекращения огня и постоянного мира. Эти переговоры начнутся немедленно на Ближнем Востоке.

Лидеры широко говорили о Ближнем Востоке как регионе потенциального сотрудничества для предотвращения будущих конфликтов. Они также обсудили необходимость остановить распространение стратегических вооружений и будут взаимодействовать с другими странами для обеспечения как можно более широкого их применения. Оба лидера разделили мнение, что Иран никогда не должен быть в состоянии уничтожить Израиль.

Оба лидера согласились, что будущее с улучшенными двусторонними отношениями между США и Россией имеет огромные перспективы. Это включает в себя огромные экономические сделки и геополитическую стабильность после достижения мира».

В Кремле, в свою очередь, заявили, что в ходе разговора с Трампом Путин в очередной раз отверг идею 30-дневного прекращения огня, но взамен согласился в течение 30 дней воздержаться от атак на энергетическую инфраструктуру Украины и «сразу дал российским военным соответствующую команду», передает русская служба ВВС.

«В контексте инициативы президента США о введении 30-дневного перемирия — с российской стороны очерчен ряд существенных моментов, касающихся обеспечения действенного контроля за возможным прекращением огня на всей линии боевого соприкосновения, необходимости остановки принудительной мобилизации в Украине и перевооружения ВСУ», — говорится в сообщении Кремля.

Путин также рассказал Трампу о запланированном на 19 марта обмене военнопленными между Украиной и Россией по формуле «175 на 175» и сообщил, что РФ «в качестве жеста доброй воли» передаст Киеву 23 тяжело раненных украинских военнослужащих.

Читайте также: Уверенности, что Путин согласится с предложением Трампа, у США нет – Бутусов

Автор: Елена Нагорная
Популярно
Терехов подал декларацию за 2024 год: сколько заработал мэр Харькова
Терехов подал декларацию за 2024 год: сколько заработал мэр Харькова
18.03.2025, 12:47
Трамп и Путин поговорили по телефону — заявления Белого дома и Кремля
Трамп и Путин поговорили по телефону — заявления Белого дома и Кремля
18.03.2025, 20:23
Должны рассчитывать на худший сценарий — Синегубов об угрозах для Харьковщины
Должны рассчитывать на худший сценарий — Синегубов об угрозах для Харьковщины
18.03.2025, 19:04
Часть Украины накроет пылевая буря, для Харьковщины — штормовое предупреждение
Часть Украины накроет пылевая буря, для Харьковщины — штормовое предупреждение
18.03.2025, 18:18
«Сделать» сына многодетным отцом, чтобы спасти от призыва: схема в Харькове
«Сделать» сына многодетным отцом, чтобы спасти от призыва: схема в Харькове
18.03.2025, 11:20
Ночью ударит мороз до -10°: прогноз погоды в Харькове и области на 19 марта
Ночью ударит мороз до -10°: прогноз погоды в Харькове и области на 19 марта
18.03.2025, 21:04

Новости по теме:

20:42
США возобновляют помощь Украине: итоги переговоров о мире в Саудовской Аравии
19:12
Харьков чувствует «стремление России к миру»
20:14
Терехов о конце войны и гарантиях: «США будут оберегать то, где зарабатывают»
20:00
Победу заменили справедливым миром в Харькове: обзор фронта за неделю (видео)
16:56
США давят на Киев, требуя изменить резолюцию ООН, осуждающую Россию — WP

Вы читали новость: «Трамп и Путин поговорили по телефону — заявления Белого дома и Кремля»; из категории Мир на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
  • • Дата публикации материала: 18 марта 2025 в 20:23;

  • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В ходе телефонного разговора Дональд Трамп и Владимир Путин согласились, что переговоры по миру в Украине должны «начаться немедленно на Ближнем Востоке».".