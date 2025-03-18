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У РФ заявляють, що СОУ прориваються на Бєлгородщину: коментар глави ЦПД РНБО

Світ 19:57   18.03.2025
Олена Нагорна
У РФ заявляють, що СОУ прориваються на Бєлгородщину: коментар глави ЦПД РНБО Карта DeepState

До кордону у Бєлгородській області підтягнули російські війська, тому Сили оборони нівелюють загрози для території України, написав керівник Центру протидії дезінформації РНБО Андрій Коваленко.

«Росіяни підтягнули війська до кордону на Бєлгородщині, діяли їхні диверсійні групи. Звісно, що в таких випадках Сили оборони діють і нівелюють загрози для території України. І так відбувається в прикордонні на різних ділянках фронту», — поінформував Коваленко.

Губернатор Бєлгородської області В’ячеслав Гладков повідомляв, що ЗСУ 18 березня нібито обстріляли селище Красна Яруга і в результаті «прильоту» загорівся автобус і був пошкоджений соціальний об’єкт поряд.

«Обстановка у Красноярузькому районі продовжує залишатися складною. Міністерство оборони, прикордонна служба, підрозділ «Орлан» виконують поставлені бойові завдання… Найголовніше, на нашій території супротивника немає», — запевнив Гладков.

Відео: В’ячеслав Гладков/телеграм

Російські телеграм-канали стверджували, що Сили оборони України з ранку 18 березня начебто намагаються прорватися через кордон із території Сумської області у напрямку населених пунктів Демидівка, Графівка та Прилісся Красноярузького району Бєлгородської області.

“Тактика ЗСУ копіює дії в Курській області й у Харківській області у 2022 році, – зокрема пише російський канал “Архангел спецназу”. – Супротивник зайшов з боку Мар’їного, зробив прохід на кордоні і на всіх парах рвонув по наявних автомобільних дорогах до Красної Яруги. Суть цих дій проста: вклинитися і дістатися великого населеного пункту, щоб повторити сценарій із Суджею”.

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Автор: Олена Нагорна
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  • Категорії: Світ, Україна, Фронт; ;

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  • • Дата публікації матеріалу: 18 Березня 2025 в 19:57;

  • Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "До кордону у Бєлгородській області підтягнули російські війська, тому Сили оборони нівелюють загрози для території України, написав керівник ЦПД РНБО Андрій Коваленко.".