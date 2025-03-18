В РФ заявляют, что СОУ прорываются на Белгородщину: комментарий главы ЦПД СНБО
К границе в Белгородской области подтянули российские войска, поэтому Силы обороны нивелируют угрозы для территории Украины, написал руководитель Центра противодействия дезинформации СНБО Андрей Коваленко.
«Россияне подтянули войска к границе на Белгородщине, действовали их диверсионные группы. Конечно, в таких случаях Силы обороны действуют и нивелируют угрозы для территории Украины. И так происходит в приграничье на разных участках фронта», — проинформировал Коваленко.
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщал, что ВСУ 18 марта якобы обстреляли поселок Красная Яруга и в результате «прилета» загорелся автобус и был поврежден социальный объект рядом.
«Обстановка в Краснояружском районе продолжает оставаться сложной. Министерство обороны, погранслужба, подразделение «Орлан» выполняют поставленные боевые задачи… Самое главное, на нашей территории противника нет», — заверил Гладков.
Видео: Вячеслав Гладков/Telegram
Российские Telegram-каналы утверждали, что Силы обороны Украины с утра 18 марта якобы пытаются прорваться через границу с территории Сумской области в направлении населенных пунктов Демидовка, Графовка и Прилесье Краснояружского района Белгородской области.
«Тактика ВСУ копирует действия в Курской области и в Харьковской области в 2022 году, — в частности пишет российский канал «Архангел спецназа». — Противник зашел со стороны Марьино, проделал проход на границе и на всех парах рванул по имеющимся автомобильным дорогам к Красной Яруге. Суть этих действий проста: ВСУ, пользуясь эффектом относительной неожиданности и мобильностью своих бронемашин, пытаются как можно дальше вклиниться и добраться до крупного населенного пункта, чтобы повторить сценарий с Суджей».
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- • Дата публикации материала: 18 марта 2025 в 19:57;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "К границе в Белгородской области подтянули российские войска, поэтому Силы обороны нивелируют угрозы для территории Украины, написал руководитель ЦПД СНБО Андрей Коваленко.".