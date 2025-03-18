Должны рассчитывать на худший сценарий — Синегубов об угрозах для Харьковщины

Начальник ХОВА Олег Синегубов в комментарии Times of Ukraine отметил, что противник может бросить дополнительные силы как на север Харьковщины, так и на Купянское и Изюмское направления.

«Когда началась Курская операция, она на себя оттянула все эти попытки врага, — сказал Синегубов. — То есть интенсивность атак врага значительно уменьшилась. Четко понимаем, что враг накопил силы по северу нашей территории. Я скажу так, мы должны быть готовы, что часть из них враг направит нам на север, возможно, на Купянское направление, а, возможно, и на Изюмское. Мы четко понимаем, что он не избавился от идей захватить наши территории. И, конечно, что он, скорее всего, будет применять дополнительные силы в противовес позициям наших военных».

На вопрос, могут ли россияне снова пойти в наступление на Харьковщине, начальник ХОВА ответил: «Мы должны быть к этому готовы и, конечно, рассчитывать на худший сценарий».

«Готов ли регион к обороне — вопрос к военным. Те задачи, которые стояли перед областной военной администрацией, относительно, например, возведения фортификации, весной этого года мы выполнили на 100%», — заверил Синегубов.

Видео: Times of Ukraine

Напомним, президент Владимир Зеленский вечером 14 марта отметил, что Курская операция выполнила свои цели, но признал, что ситуация «очень сложная». В отчете за 15 марта аналитики американского Института изучения войны (ISW) указали, что войска РФ продолжают наступательные действия в Курской области, однако пока не вытеснили украинские силы из региона.