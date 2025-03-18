Должны рассчитывать на худший сценарий — Синегубов об угрозах для Харьковщины
Начальник ХОВА Олег Синегубов в комментарии Times of Ukraine отметил, что противник может бросить дополнительные силы как на север Харьковщины, так и на Купянское и Изюмское направления.
«Когда началась Курская операция, она на себя оттянула все эти попытки врага, — сказал Синегубов. — То есть интенсивность атак врага значительно уменьшилась. Четко понимаем, что враг накопил силы по северу нашей территории. Я скажу так, мы должны быть готовы, что часть из них враг направит нам на север, возможно, на Купянское направление, а, возможно, и на Изюмское. Мы четко понимаем, что он не избавился от идей захватить наши территории. И, конечно, что он, скорее всего, будет применять дополнительные силы в противовес позициям наших военных».
На вопрос, могут ли россияне снова пойти в наступление на Харьковщине, начальник ХОВА ответил: «Мы должны быть к этому готовы и, конечно, рассчитывать на худший сценарий».
«Готов ли регион к обороне — вопрос к военным. Те задачи, которые стояли перед областной военной администрацией, относительно, например, возведения фортификации, весной этого года мы выполнили на 100%», — заверил Синегубов.
Видео: Times of Ukraine
Напомним, президент Владимир Зеленский вечером 14 марта отметил, что Курская операция выполнила свои цели, но признал, что ситуация «очень сложная». В отчете за 15 марта аналитики американского Института изучения войны (ISW) указали, что войска РФ продолжают наступательные действия в Курской области, однако пока не вытеснили украинские силы из региона.
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- • Дата публикации материала: 18 марта 2025 в 19:04;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Олег Синегубов в комментарии Times of Ukraine отметил, что противник может бросить дополнительные силы как на север Харьковщины, так и на Купянское и Изюмское направления.".