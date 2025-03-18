Авиаудар по Казачьей Лопани, на Харьковщине идут четыре боя – Генштаб на 16:00
Фото: Генштаб ВСУ
На Харьковском направлении противник семь раз атаковал позиции украинских подразделений вблизи Волчанска и в сторону Малой Шапковки. Четыре боя до сих пор продолжаются, сообщил Генштаб ВСУ в сводке по состоянию на 16:00.
Из авиации РФ ударила по Казачьей Лопани.
На Купянском направлении оккупанты совершили две атаки вблизи Петропавловки и Загрызово.
«Силы обороны Украины сдерживают наступление российских оккупантов. Силы обороны принимают необходимые меры для недопущения продвижения противника вглубь украинской территории. Общее количество боевых столкновений составляет 76», — отметили в Генштабе.
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- Категории: Фронт, Харьков; Теги: атаки, Генштаб ВСУ, зведення, купянское направление, Харьковское направление;
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- • Дата публикации материала: 18 марта 2025 в 16:50;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "На Харьковском направлении противник семь раз атаковал позиции украинских подразделений вблизи Волчанска и в сторону Малой Шапковки. Четыре боя до сих пор продолжаются.".