Авиаудар по Казачьей Лопани, на Харьковщине идут четыре боя – Генштаб на 16:00

На Харьковском направлении противник семь раз атаковал позиции украинских подразделений вблизи Волчанска и в сторону Малой Шапковки. Четыре боя до сих пор продолжаются, сообщил Генштаб ВСУ в сводке по состоянию на 16:00.

Из авиации РФ ударила по Казачьей Лопани.

На Купянском направлении оккупанты совершили две атаки вблизи Петропавловки и Загрызово.

«Силы обороны Украины сдерживают наступление российских оккупантов. Силы обороны принимают необходимые меры для недопущения продвижения противника вглубь украинской территории. Общее количество боевых столкновений составляет 76», — отметили в Генштабе.