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Враг попытался зайти на позиции бойцов НГУ на Харьковщине: чем завершилось

Фронт 15:32   18.03.2025
Виктория Яковенко
Враг попытался зайти на позиции бойцов НГУ на Харьковщине: чем завершилось Скриншот

16 марта украинские воины отбили атаку РФ в окрестностях села Фиголовка, сообщили авторы проекта «DeepState».

«Враг попытался двумя группами по четыре человека зайти на позиции нацгвардейцев. В результате огневого воздействия средствами бригады противник потерял одного — 200 и пять — 300. После данных потерь остальные отступили. Дальнейшее наблюдение обнаружило только одного беглеца, который передвигался в сторону Новомлынска», — пишут аналитики.

Сейчас продолжаются поиски для дальнейшего уничтожения остатков штурмовых групп.

Видео: 5 ОБр НГУ

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Автор: Виктория Яковенко
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  • • Дата публикации материала: 18 марта 2025 в 15:32;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "16 марта украинские воины отбили атаку РФ в окрестностях села Фиголовка, сообщили авторы проекта «DeepState».".