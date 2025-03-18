Враг попытался зайти на позиции бойцов НГУ на Харьковщине: чем завершилось
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16 марта украинские воины отбили атаку РФ в окрестностях села Фиголовка, сообщили авторы проекта «DeepState».
«Враг попытался двумя группами по четыре человека зайти на позиции нацгвардейцев. В результате огневого воздействия средствами бригады противник потерял одного — 200 и пять — 300. После данных потерь остальные отступили. Дальнейшее наблюдение обнаружило только одного беглеца, который передвигался в сторону Новомлынска», — пишут аналитики.
Сейчас продолжаются поиски для дальнейшего уничтожения остатков штурмовых групп.
Видео: 5 ОБр НГУ
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- Категории: Фронт, Харьков; Теги: война, фронт, харьковщина, штурм;
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- • Дата публикации материала: 18 марта 2025 в 15:32;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "16 марта украинские воины отбили атаку РФ в окрестностях села Фиголовка, сообщили авторы проекта «DeepState».".