«Конец света» в Харькове и угроза массированного удара – итоги 6 октября

«Харьковоблэнерго» вернуло графики почасовых отключений электричества. Зеленский предупредил, что РФ готовит массированную воздушную атаку на Украину. Терехов рассказал о состоянии раненых в результате «прилетов» четырех КАБов по Харькову. «Объектив» напоминает главные новости 6 октября.

Об этом предупредил президент Владимир Зеленский, ссылаясь на обновленную информацию от разведки. Мониторинговые каналы в течение суток распространяли информацию о вероятности массированной воздушной атаки в ночь с 6 на 7 октября.

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Сегодня впервые за длительное время Харьковоблэнерго предупредило о введении ГПО в регионе, начиная с 15:00 и до конца суток. Пока речь идет об отсутствии электроснабжения от 1,5 до 4 часов в сутки – в зависимости от очереди и подочереди. Распределение очередей по адресам. Введение графиков объяснили сложной ситуацией в Объединенной энергосистеме, которая сложилась из-за вражеских обстрелов. Первый замминистра энергетики Украины Артем Некрасов не исключил также введение аварийных отключений, если ситуация ухудшится.

В ГСЧС сообщили: горел склад гражданского предприятия в Киевском районе. Обошлось без пострадавших.

Из них четыре – в реанимации в тяжелом состоянии, сообщил мэр Игорь Терехов. По окончательным данным, в результате четырех «прилетов» 6 погибших, количество пострадавших достигло 61. Один из домов очень серьезно поврежден — людей частично придется отселять.

По версии следствия, он требовал у своего ученика 10 000 грн за содействие в успешной сдаче практического экзамена на права. Харьковская областная прокуратура отметила: ученика инструктор убеждал, что сложить самостоятельно практически невозможно. Сумму «за услуги» показал на экране телефона, а передать деньги просил после получения прав, спрятав в пачку из-под сигарет или упаковку от лекарства. Практический экзамен ученик сдал, деньги передал. Инструктора после этого задержали, сейчас он находится в СИЗО.

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