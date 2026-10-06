Автоинструктора задержали в Харькове – подозревают в получении взятки

Деньги в упаковке из-под лекарства передал ученик за гарантированные права, сообщает Харьковская областная прокуратура.

В апреле 2026 года после успешного прохождения теории Правил дорожного движения мужчина обратился к инструктору, чтобы пройти практику по вождению. На занятиях инструктор принялся убеждать, что сдать практический экзамен самостоятельно — практически невозможно. За свои «услуги» по оказанию влияния на экзаменатора он потребовал 10 000 гривен.

Инструктор заранее организовал для ученика пробный проезд по двум экзаменационным маршрутам, а в день экзамена они проехали выбранный маршрут снова. Сумму подозреваемый написал на экране своего телефона – «10 000».

Он приказал мужчине во время экзамена сделать вид, что они не знакомы, а деньги передать уже после получения прав, спрятав их в пачку из-под сигарет или упаковку от лекарств.

2 октября мужчина успешно сдал практический экзамен и получил водительское удостоверение категории «В». После этого ученик отдал оговоренную сумму в коробке из-под лекарств. Правоохранители задержали автоинструктора, сообщили о подозрении в получении неправомерной выгоды для себя. Подозреваемый арестован и заключен под стражу.