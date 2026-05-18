Нарушители дважды пытались дать взятку копам в Харькове
За прошедшие сутки копы остановили двоих водителей подшофе, пытавшихся дать взятку, сообщает патрульная полиция Харьковской области.
17 мая на улице Гвардейцев-Широнинцев патрульные остановили автомобиль Kia во время отработки вызова о нарушении ПДД. А уже сегодня ночью – автомобиль Honda для проверки. У обоих водителей полицейские обнаружили признаки алкогольного опьянения.
Водители прошли осмотр с помощью прибора Драгер. Результат одного составил 2.21 промилле, другого — 2.48 промилле, что более чем в 11 и 12 раз выше допустимой нормы. Оба водителя не согласились с результатами, но отказались от повторного осмотра в больнице.
После того как копы начали составлять админпротокол, один из водителей предложил инспекторам $600, другой — 20 000 гривен за не привлечение к ответственности. Патрульные предупредили об уголовной ответственности за взятку, но нарушители настаивали.
Для фиксации патрульные вызвали следователей.
Инспекторы отстранили мужчин от управления и составили на них админпротоколы. В дальнейшем эти материалы передадут в суд.
Читайте также: Гроза, град, шквал: опасная погода надвигается на Харьков и область
Новости по теме:
- Категории: Происшествия, Харьков; Теги: взятка, вождение, патрульная полиция Харьковской области, Харьков;
- Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
- подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
- присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , Threads , Google News,
- смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.
Если вам интересна новость: «Нарушители дважды пытались дать взятку копам в Харькове», то посмотрите больше в разделе Происшествия на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе
- • Дата публикации материала: 18 мая 2026 в 20:45;