Нарушители дважды пытались дать взятку копам в Харькове

Происшествия 20:45   18.05.2026
Оксана Якушко
За прошедшие сутки копы остановили двоих водителей подшофе, пытавшихся дать взятку, сообщает патрульная полиция Харьковской области.

17 мая на улице Гвардейцев-Широнинцев патрульные остановили автомобиль Kia во время отработки вызова о нарушении ПДД. А уже сегодня ночью – автомобиль Honda для проверки. У обоих водителей полицейские обнаружили признаки алкогольного опьянения.

Водители прошли осмотр с помощью прибора Драгер. Результат одного составил 2.21 промилле, другого — 2.48 промилле, что более чем в 11 и 12 раз выше допустимой нормы. Оба водителя не согласились с результатами, но отказались от повторного осмотра в больнице.

После того как копы начали составлять админпротокол, один из водителей предложил инспекторам $600, другой — 20 000 гривен за не привлечение к ответственности. Патрульные предупредили об уголовной ответственности за взятку, но нарушители настаивали.

Для фиксации патрульные вызвали следователей.

Инспекторы отстранили мужчин от управления и составили на них админпротоколы. В дальнейшем эти материалы передадут в суд.

  • • Дата публикации материала: 18 мая 2026 в 20:45;

