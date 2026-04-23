Брала 40 тысяч за «нужные» выводы ВВК: медика подозревают на Харьковщине

Общество 16:13   23.04.2026
Виктория Яковенко
Фото: ГУНП в Харьковской области

На взятке «погорела» военный медик в Харьковской области — правоохранители установили, что женщина обещала мужчине повлиять на решение ВВК.

По данным ГУ Нацполиции в Харьковской области, 37-летний ординатор лечебного отделения медицинской роты, старший лейтенант медицинской службы, требовала и получила от военнослужащего 40 тысяч гривен.

«За эти средства она обещала повлиять на должностных лиц военно-врачебной комиссии для принятия «нужного» заключения о пригодности к военной службе», — рассказали правоохранители.

В полиции отметили, что в марте копы зафиксировали получение ею части неправомерной выгоды – 10 тысяч гривен. А 21 апреля, сразу после передачи второй части взятки в сумме 30 тысяч гривен, женщину задержали.

Фигурантке сообщили о подозрении. Ей уже избрали меру пресечения – содержание под стражей с правом внесения залога на сумму 266 тысяч гривен.

Напомним, ранее правоохранители вручили подозрение 44-летней жительнице поселка Староверовка, которая, по данным следствия, требовала с пострадавшего воина деньги за «списание» с военного учета.

Читайте также: На Харьковщине — новый руководитель СБУ: Зеленский подписал указ

Предупреждение для жителей Харькова и области: будет опасная погода
Предупреждение для жителей Харькова и области: будет опасная погода
23.04.2026, 13:33
Новости Харькова — главное 23 апреля: сбитый «Шахед», новый руководитель СБУ
Новости Харькова — главное 23 апреля: сбитый «Шахед», новый руководитель СБУ
23.04.2026, 15:25
На Харьковщине просят назначить еще одну остановку «Интерсити»: подробности
На Харьковщине просят назначить еще одну остановку «Интерсити»: подробности
23.04.2026, 12:37
На Харьковщине — новый руководитель СБУ: Зеленский подписал указ
На Харьковщине — новый руководитель СБУ: Зеленский подписал указ
23.04.2026, 12:12
«Решил обратиться, чтобы успокоить» – мэр Богодухова среагировал на панику 📹
«Решил обратиться, чтобы успокоить» – мэр Богодухова среагировал на панику 📹
22.04.2026, 14:09
Восстановление дома на Велозаводской в ​​Харькове: какие работы идут сейчас
Восстановление дома на Велозаводской в ​​Харькове: какие работы идут сейчас
23.04.2026, 16:47

Новости по теме:

17.04.2026
$4 тысячи за перевод в другую часть – будут судить замкомандира с Харьковщины
09.03.2026
Пьяного водителя остановили в Харькове, он хотел дать взятку – патрульные
02.03.2026
Ночью по Сумской разъезжал водитель, выпивший в 12 раз больше нормы
16.02.2026
Полицейский с друзьями наживались на сдаче экзаменов на водительские права
04.02.2026
Пьяный водитель на Харьковщине хотел «отмазаться» за $1000 – полиция


