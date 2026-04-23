Брала 40 тысяч за «нужные» выводы ВВК: медика подозревают на Харьковщине
На взятке «погорела» военный медик в Харьковской области — правоохранители установили, что женщина обещала мужчине повлиять на решение ВВК.
По данным ГУ Нацполиции в Харьковской области, 37-летний ординатор лечебного отделения медицинской роты, старший лейтенант медицинской службы, требовала и получила от военнослужащего 40 тысяч гривен.
«За эти средства она обещала повлиять на должностных лиц военно-врачебной комиссии для принятия «нужного» заключения о пригодности к военной службе», — рассказали правоохранители.
В полиции отметили, что в марте копы зафиксировали получение ею части неправомерной выгоды – 10 тысяч гривен. А 21 апреля, сразу после передачи второй части взятки в сумме 30 тысяч гривен, женщину задержали.
Фигурантке сообщили о подозрении. Ей уже избрали меру пресечения – содержание под стражей с правом внесения залога на сумму 266 тысяч гривен.
Напомним, ранее правоохранители вручили подозрение 44-летней жительнице поселка Староверовка, которая, по данным следствия, требовала с пострадавшего воина деньги за «списание» с военного учета.
- • Дата публикации материала: 23 апреля 2026 в 16:13;