На Харьковщине сегодня опаздывают поезда
Примерно на час задерживаются сегодня, 7 июня, пригородные электрички на Харьковщине, пишут в АО «Укрзалізниця».
Так, поезд №6006 Харьков – Дергачи отправился с начальной +29 минут от графика.
«Просим внимательно слушать объявления на станциях и вокзалах», – добавили в УЗ.
Напомним, ранее МГ «Объектив» также сообщала, что участок окружной дороги, закрытый 21 мая для транспорта, планируют защитить за 10 дней. После этого отрезок откроют для гражданских автомобилей, однако там появятся новые дорожные знаки, которые будут носить рекомендательный характер — где ездить не стоит. По словам Синегубова, это направления на Дергачи, Циркуны и в целом вся северная часть окружной. Ведь, подчеркнул он, антидроновые сетки не спасут от «шахедов» и «ланцетов», есть случаи их пробития «молниями».
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- Категории: Транспорт, Украина, Харьков; Теги: пригородные электрички, Харьков, электрички;
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- • Дата публикации материала: 7 июня 2026 в 11:38;