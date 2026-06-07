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На Харківщині сьогодні спізнюються потяги

Транспорт 11:38   07.06.2026
Ніколь Костенко-Лагутіна
На Харківщині сьогодні спізнюються потяги

Приблизно на годину затримуються сьогодні, 7 червня, приміські електрички на Харківщині, пишуть у АТ “Укрзалізниця”.

Так, поїзд №6006 Харків – Дергачі вирушив із початкової +29 хвилин від графіка.

“Просимо уважно слухати оголошення на станціях та вокзалах”, – додали в УЗ.

Нагадаємо, раніше МГ “Об’єктив” також повідомляла, що ділянку окружної дороги, закриту 21 травня для транспорту, планують захистити за 10 днів. Після цього відрізок відкриють для цивільних автомобілів, проте там з’являться нові дорожні знаки, які матимуть рекомендаційний характер — де їздити не варто. За словами начальника ХОВА Олега Синєгубова, це напрямки на Дергачі, на Циркуни та в цілому вся північна частина окружної. Адже, наголосив він, антидронові сітки не врятують від “шахедів” та “ланцетів”, є випадки їхнього пробиття “молниями”.

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Автор: Ніколь Костенко-Лагутіна
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  • • Дата публікації матеріалу: 7 Червня 2026 в 11:38;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Приблизно на годину затримуються сьогодні, 7 червня, приміські електрички на Харківщині, пишуть у АТ “Укрзалізниця”.".