На Харківщині сьогодні спізнюються потяги
Приблизно на годину затримуються сьогодні, 7 червня, приміські електрички на Харківщині, пишуть у АТ “Укрзалізниця”.
Так, поїзд №6006 Харків – Дергачі вирушив із початкової +29 хвилин від графіка.
“Просимо уважно слухати оголошення на станціях та вокзалах”, – додали в УЗ.
Нагадаємо, раніше МГ “Об’єктив” також повідомляла, що ділянку окружної дороги, закриту 21 травня для транспорту, планують захистити за 10 днів. Після цього відрізок відкриють для цивільних автомобілів, проте там з’являться нові дорожні знаки, які матимуть рекомендаційний характер — де їздити не варто. За словами начальника ХОВА Олега Синєгубова, це напрямки на Дергачі, на Циркуни та в цілому вся північна частина окружної. Адже, наголосив він, антидронові сітки не врятують від “шахедів” та “ланцетів”, є випадки їхнього пробиття “молниями”.
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- • Дата публікації матеріалу: 7 Червня 2026 в 11:38;