Водитель под наркотиками хотел «откупиться» от копов – полиция открыла дело

Общество 21:16   25.04.2026
Виктория Яковенко
Харьковские правоохранители сообщают, что 32-летний водитель на Харьковщине, который, вероятно, ехал под наркотиками, предлагал взятку полицейским.

Инцидент произошел в городе Берестин, сообщили в ГУ Нацполиции Харьковской области. Отмечается, что мужчину остановили, потому что он нарушил требования комендантского часа.

«Во время общения с водителем правоохранители обнаружили у него явные признаки наркотического опьянения. Для избежания административной ответственности мужчина предложил полицейским неправомерную выгоду», — отметили правоохранители.

В полиции говорят: предупреждали мужчину об уголовной ответственности, но это его не остановило. На место вызвали следственно-оперативная группа. Водителя отстранили от управления и составили на него административные материалы по ч. 1 ст. 130 КУоАП.

Также правоохранители открыли уголовное производство по ч. 1 ст. 369 (предложение, обещание или предоставление неправомерной выгоды должностному лицу) УКУ. Продолжаются следственные действия. Санкция статьи предусматривает до четырех лет лишения свободы.

Читайте также: Спилили деревьев на 117 тысяч гривен: кого будут судить на Харьковщине

