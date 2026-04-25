Водитель под наркотиками хотел «откупиться» от копов – полиция открыла дело
Харьковские правоохранители сообщают, что 32-летний водитель на Харьковщине, который, вероятно, ехал под наркотиками, предлагал взятку полицейским.
Инцидент произошел в городе Берестин, сообщили в ГУ Нацполиции Харьковской области. Отмечается, что мужчину остановили, потому что он нарушил требования комендантского часа.
«Во время общения с водителем правоохранители обнаружили у него явные признаки наркотического опьянения. Для избежания административной ответственности мужчина предложил полицейским неправомерную выгоду», — отметили правоохранители.
В полиции говорят: предупреждали мужчину об уголовной ответственности, но это его не остановило. На место вызвали следственно-оперативная группа. Водителя отстранили от управления и составили на него административные материалы по ч. 1 ст. 130 КУоАП.
Также правоохранители открыли уголовное производство по ч. 1 ст. 369 (предложение, обещание или предоставление неправомерной выгоды должностному лицу) УКУ. Продолжаются следственные действия. Санкция статьи предусматривает до четырех лет лишения свободы.
Новости по теме:
- Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
- подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
- присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , Threads , Google News,
- смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.
Если вам интересна новость: «Водитель под наркотиками хотел «откупиться» от копов – полиция открыла дело», то посмотрите больше в разделе Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе
- • Дата публикации материала: 25 апреля 2026 в 21:16;