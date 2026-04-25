Live

Водій під наркотиками хотів «відкупитись» від копів – поліція відкрила справу

Суспільство 21:16   25.04.2026
Вікторія Яковенко
Водій під наркотиками хотів «відкупитись» від копів – поліція відкрила справу

Харківські правоохоронці повідомляють, що 32-річний водій на Харківщині, який, ймовірно їхав під наркотиками, пропонував хабар поліцейським.

Інцидент стався у місті Берестин, повідомили у ГУ Нацполіції в Харківській області. Зазначається, що чоловіка зупинили, бо він порушив вимоги комендантської години.

«Під час спілкування з керманичем правоохоронці виявили у нього явні ознаки наркотичного сп’яніння. З метою уникнення адміністративної відповідальності чоловік запропонував поліцейським неправомірну вигоду», – зазначили правоохоронці.

У поліції кажуть: попереджали чоловіка про кримінальну відповідальність, однак це його не зупинило. На місце викликали слідчо-оперативну групу. Водія відсторонили від керування та склали на нього адміністративні матеріали за ч. 1 ст. 130 КУпАП.

Також правоохоронці відкрили кримінальне провадження за ч. 1 ст. 369 (пропозиція, обіцянка або надання неправомірної вигоди службовій особі) ККУ. Тривають слідчі дії. Санкція статті передбачає до чотирьох років позбавлення волі.

Читайте також: Спиляли дерев на 117 тисяч гривень: кого судитимуть на Харківщині

Автор: Вікторія Яковенко
  • Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
  • підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
  • приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , Threads , Google News,
  • дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.

  • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
  • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
  • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті
  • • Дата публікації матеріалу: 25 Квітня 2026 в 21:16;

