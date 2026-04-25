Водій під наркотиками хотів «відкупитись» від копів – поліція відкрила справу
Харківські правоохоронці повідомляють, що 32-річний водій на Харківщині, який, ймовірно їхав під наркотиками, пропонував хабар поліцейським.
Інцидент стався у місті Берестин, повідомили у ГУ Нацполіції в Харківській області. Зазначається, що чоловіка зупинили, бо він порушив вимоги комендантської години.
«Під час спілкування з керманичем правоохоронці виявили у нього явні ознаки наркотичного сп’яніння. З метою уникнення адміністративної відповідальності чоловік запропонував поліцейським неправомірну вигоду», – зазначили правоохоронці.
У поліції кажуть: попереджали чоловіка про кримінальну відповідальність, однак це його не зупинило. На місце викликали слідчо-оперативну групу. Водія відсторонили від керування та склали на нього адміністративні матеріали за ч. 1 ст. 130 КУпАП.
Також правоохоронці відкрили кримінальне провадження за ч. 1 ст. 369 (пропозиція, обіцянка або надання неправомірної вигоди службовій особі) ККУ. Тривають слідчі дії. Санкція статті передбачає до чотирьох років позбавлення волі.
Категорії: Суспільство, Харків; Теги: водій, наркотики, хабар, харківщина;
Дата публікації матеріалу: 25 Квітня 2026 в 21:16;