Новини Харкова — головне за 25 квітня: нічні та ранкові «прильоти»

Основні новини доби – у хроніці МГ «Об’єктив».

07:07

Терехов уточнив, що влучання сталося у Немишлянському районі

Внаслідок удару пошкоджені приватні будинки, повідомив мер Ігор Терехов.

06:48

Вже вранці у Харкові знову зафіксували «приліт»

Мер міста Ігор Терехов повідомив про влучання у Салтівському районі. На місці почалася пожежа.

У Повітряних силах ЗСУ попереджали про БпЛА, які летіли у напрямку Харкова з південного сходу.

06:32

Вночі у Харкові лунали вибухи

Гучно було в місті близько 03:30. Щонайменше п’ять вибухів пролунало у Харкові.

Мер Ігор Терехов повідомив про удари по Київському та Шевченківському районах.

Один із «прильотів» зафіксували біля будинку. Також внаслідок обстрілу у місті постраждала транспортна інфраструктура – зокрема, знищена зупинка громадського транспорту. Пошкоджено газогін.

Крім цього, серія вибухів вночі лунала й у Дніпрі. Начальник Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа вранці поінформував, що вже відомо про шістьох поранених внаслідок масованої атаки на місто. Там пошкоджені будинки, підприємства, автівки та магазин.