Новини Харкова — головне за 25 квітня: нічні та ранкові «прильоти»
Основні новини доби – у хроніці МГ «Об’єктив».
07:07
Терехов уточнив, що влучання сталося у Немишлянському районі
Внаслідок удару пошкоджені приватні будинки, повідомив мер Ігор Терехов.
06:48
Вже вранці у Харкові знову зафіксували «приліт»
Мер міста Ігор Терехов повідомив про влучання у Салтівському районі. На місці почалася пожежа.
У Повітряних силах ЗСУ попереджали про БпЛА, які летіли у напрямку Харкова з південного сходу.
06:32
Вночі у Харкові лунали вибухи
Гучно було в місті близько 03:30. Щонайменше п’ять вибухів пролунало у Харкові.
Мер Ігор Терехов повідомив про удари по Київському та Шевченківському районах.
Один із «прильотів» зафіксували біля будинку. Також внаслідок обстрілу у місті постраждала транспортна інфраструктура – зокрема, знищена зупинка громадського транспорту. Пошкоджено газогін.
Крім цього, серія вибухів вночі лунала й у Дніпрі. Начальник Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа вранці поінформував, що вже відомо про шістьох поранених внаслідок масованої атаки на місто. Там пошкоджені будинки, підприємства, автівки та магазин.
Категорії: Події, Суспільство, Харків; Теги: Ігор Терехов, атака, вибухи, новини Харкова;
- Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
- підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
- приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , Threads , Google News,
- дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті
Дата публікації матеріалу: 25 Квітня 2026 в 07:07;