Ще одну підземну школу в Харкові відкриють за тиждень-півтора — Терехов

Суспільство 19:12   23.04.2026
Олена Нагорна
Будівництво підземної школи у Слобідському районі Харкова — на завершальному етапі. Її відкриють орієнтовно за тиждень-півтора, повідомив мер Ігор Терехов.

Будівництво ще однієї підземної школи у Немишлянському районі триває, передає пресслужба міськради.

«Сподіваємося, що наступного навчального року, з 1 вересня, діти вже сядуть там за парти. Ми будемо робити все якнайшвидше, щоб школярі мали можливість вчитися в нормальних умовах», – сказав мер і наголосив на великій кількості заявок від батьків, що свідчить про високу затребуваність таких шкіл.

Як повідомляла МГ “Об’єктив”, станом на березень у Харкові функціонував 21 безпечний простір: шість ПРУ під школами, сім просторів метрошколи та вісім побудованих з нуля підземних шкіл.

Читайте також: Коли відкриють підземні дитсадки в Пісочині та Дергачах — названі строки

