Ще одну підземну школу в Харкові відкриють за тиждень-півтора — Терехов
Фото: Харківська міськрада
Будівництво підземної школи у Слобідському районі Харкова — на завершальному етапі. Її відкриють орієнтовно за тиждень-півтора, повідомив мер Ігор Терехов.
Будівництво ще однієї підземної школи у Немишлянському районі триває, передає пресслужба міськради.
«Сподіваємося, що наступного навчального року, з 1 вересня, діти вже сядуть там за парти. Ми будемо робити все якнайшвидше, щоб школярі мали можливість вчитися в нормальних умовах», – сказав мер і наголосив на великій кількості заявок від батьків, що свідчить про високу затребуваність таких шкіл.
Як повідомляла МГ “Об’єктив”, станом на березень у Харкові функціонував 21 безпечний простір: шість ПРУ під школами, сім просторів метрошколи та вісім побудованих з нуля підземних шкіл.
Читайте також: Коли відкриють підземні дитсадки в Пісочині та Дергачах — названі строки
Дата публікації матеріалу: 23 Квітня 2026 в 19:12;