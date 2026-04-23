Еще одну подземную школу в Харькове откроют через неделю-полторы — Терехов

Строительство подземной школы в Слободском районе Харькова находится на завершающем этапе. Ее откроют ориентировочно через неделю-полторы, сообщил мэр Игорь Терехов.

Строительство еще одной подземной школы, в Немышлянском районе, продолжается, передает пресс-служба горсовета.

«Надеемся, что в следующем учебном году, с 1 сентября, дети уже сядут там за парты. Мы будем делать все как можно быстрее, чтобы школьники имели возможность учиться в нормальных условиях», — сказал мэр и отметил большое количество заявок от родителей, что свидетельствует о высокой востребованности таких школ.

Как сообщала МГ «Объектив», по состоянию на март в Харькове функционировало 21 безопасное пространство: шесть ПРУ под школами, семь пространств метрошколы и восемь построенных с нуля подземных школ.