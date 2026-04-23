Live

Еще одну подземную школу в Харькове откроют через неделю-полторы — Терехов

Общество 19:12   23.04.2026
Елена Нагорная
Еще одну подземную школу в Харькове откроют через неделю-полторы — Терехов

Строительство подземной школы в Слободском районе Харькова находится на завершающем этапе. Ее откроют ориентировочно через неделю-полторы, сообщил мэр Игорь Терехов.

Строительство еще одной подземной школы, в Немышлянском районе, продолжается, передает пресс-служба горсовета.

«Надеемся, что в следующем учебном году, с 1 сентября, дети уже сядут там за парты. Мы будем делать все как можно быстрее, чтобы школьники имели возможность учиться в нормальных условиях», — сказал мэр и отметил большое количество заявок от родителей, что свидетельствует о высокой востребованности таких школ.

Как сообщала МГ «Объектив», по состоянию на март в Харькове функционировало 21 безопасное пространство: шесть ПРУ под школами, семь пространств метрошколы и восемь построенных с нуля подземных школ.

  • Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
  • подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
  • присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , Threads , Google News,
  • смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.

Если вам интересна новость: «Еще одну подземную школу в Харькове откроют через неделю-полторы — Терехов», то посмотрите больше в разделе Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе
  • • Дата публикации материала: 23 апреля 2026 в 19:12;

