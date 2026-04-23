Полторы тысячи домов в Харькове останутся без света в субботу — адреса

С 08:00 до 17:00 в субботу, 25 апреля, будет обесточена часть потребителей Индустриального района.

Как пояснили в АО «Харьковоблэнерго», причина — необходимость провести неотложные ремонтные работы.

Отключать будут следующие улицы:

Авангардная (1-6, 12а, 14, 58, 63, 65), Айвазовского (четная 30-38/55), Армейская (2, 5, 12), Архитектора Алёшина (6, 20В, 21/43, 22, 35, 39, 41), Бекетова (21), Библика (19, 48, нечетная 57-65), Ватутина (67), Верстатная (1-33, 36-39, 42-76), Верстатостроительная (9), Высоковольтная (четная 34-60, нечетная 55-85), Ворсклинская (2, 4-21, 115, 117), Марка Вовчка (1-19), Марка Водяного (43-131), Генерала Момота (8), Генерала Шумилова (нечетная 3, 9/36, 17-31), Героев Харькова (274-274Г, 276Б, 297, 297Б, 299, 299В, 301, 301А, 303), Ульяны Громовой (1-20, 27-32, 63-100), Днестровская (четная 10-16, 22-84, нечетная 25, 31-37), Депутатская (3-17, нечетная 25-39, 45, 51-65, 69, четная 34, 42-48, 64), Довженко (1, 3, 5-21, 28А), Душкина (7, 11, 26, 28), Электровозная (3-11, нечетная 15-21, 27-29а, 39-41, четная 22-42, 48-100/46), Ивана Каркача (1-31, нечетная 33-81, 93, 99), Ингулецкая (31-50, 63-100), Канадская (50-83), Карловская (нечетная 9-17, 18, 20-35), Кавалерийская (3-60), Каяльская (3-19, 22, нечетная 23-33, 82/86, 84), 12-го Апреля (2-14А, 19, четная 22-36Б), Конструкторская (четная 2-20), Косарева (2-4, 7А, 7Б, 8, 13Б, 25, 26А, 41-44), Франтишека Крала (4, 15, 17, 19/30-69, четная 70-96), Кременчугская (1-2г), Крушельницкого (нечетная 5-13, 21, 29-47, 48-60, 63, 110, 121, 133), Лизогубовская (56/74-83), Луи Пастера (1-6, 8/151, 16А, четная 40-58/1, нечетная 53, 107-131, 177-185В, 255-287, 132-139, 200, 200В, 262, 264, 262Б, 288-293, 294, 296, 297, 299, 305-317, 392), Механизаторов (2), Мира (нечетная 3-11А, 21-61, четная 52-118), Молодёжная (62, 97, 99, 101-127а, 132-163, 208, 210, 213-216, 218, 220, 222, 224, 226, 237, 245, 247-250, 252, 254, 256-258, 260, 262/2, 264, 266), Мохнацкая (1-37, 44, 49-69, четная 70-138), Новицкого (4, 8, 10, 16, 20), Александровский (нечетная 67-69Е, 79-85, 99, 111-113, четная 122, 122А, 152-166, 170, 174-184), Олимпийская (8), Пирогова (8, нечетная 1-49а), Плиточная (1, 1А, 1В, 1Г, 1Д, 5, 19, 19А, 42, 44, 46-50, 67-80, 93-109, 113, 117, 119, 121, 123, 127, 129-131, четная 52-66, 82-92, 110-124, 134-156), Пономаренковская (1-35, 38-51/35, 56, 58, 92-100, 107, 109, 111), Северина Потоцкого (2, 6, 9, 12, 18, 21, 30А, 32-34А, 36, 38, 38А, 41, 52, 60), Проскуровская (2-6, 8), Павла Скоропадского (3-4, 6-7, 11, 13, 16-18, 20, 22-25, 27-28, 30-34, 36-37, 39-47, четная 50-60), Подшипниковая (нечетная 1-33), Роганская (2-78, 80/1, 80/2, 83-91, 93/1-96, 99-113, четная 114-128), Сусанина (3-10, 12-14, 17-18, нечетная 19-33), Таджикская (3, 5, 17), Таращанская (1, 6, 8-11, 13, 16-19, 21, 23), Тархова (1-9), Татлина (59А-88), Тихая (5-8), Соломии Тюленина (6-22), Уютная (1/1), Фасадная (18, 20, нечетная 23-35), Хотомлянская (26А), ХТЗ (10, 13/1-43, 45, четная 48-66, 76, 81, 81а, 81/2, 86), Ценковского (22-42), Шарикова (3, 5, 5а, 15/2, 17, 19-22, 24, 26-27, 29, 36-54).

Проспекты:

Архитектора Алёшина (6, 20В, 21/43, 22, 35, 39, 41), Героев Харькова (274-274Г, 276Б, 297, 297Б, 299, 299В, 301, 301А, 303), Индустриальный (26, 36, 43-55А, нечетная 59-65/51, 115, 115/1, 118-148), Александровский (нечетная 67-69Е, 79-85, 99, 111-113, четная 122, 122А, 152-166, 170, 174-184).

Переулки, проезды, въезды, тупики:

Барселонский проезд (2-13, нечетная 15-25, четная 66-70), 2-й Баштановский проезд (13, 16), 2-й Верстатный въезд (2-61), 4-й Верстатный въезд (1-44, 52), Высоковольтный въезд (1-5), Золотаревский проезд (4, 10, 13, 19), Электровозный проезд (2-53, 58-127), Ивана Каркача бульвар (1-31, нечетная 33-81, 93, 99), Ивана Каркача въезд (6-14), Ивана Каркача переулок (1-16, нечетная 19-29, 32), Ивана Каркача проезд (8-15), Ирландский проезд (2-24), Конструкторский переулок (4-13, 20, 20/1, 27, 27/1, 29, 41, 66, 91/1, 93, 93/1), Лазурный 1-й проезд (четная 2-32/48), Лазурный 2-й проезд (1/300-18, 23-29, 32, 45, 49, 105), Луи Пастера переулок (1-32), Луи Пастера 2-й въезд (1/3-43/29), Луи Пастера 3-й въезд (1-5), Луи Пастера 4-й въезд (1-12), Мадридский въезд (1-25, 72, 74, 76), Мохнацкий въезд (нечетная 1-45), Неманский 2-й проезд, Неманский 4-й проезд (3-20/89), Новицкого переулок (3, 7, 9), Плиточное селище (12-13), Плиточный тупик (1-8, 10, 12, 14), Плиточный переулок (6/7-31/34, 37/2, 56/29), Плиточный проезд (четная 4-12/2), Плиточный въезд (3-13, 18/1, 20/2), Пономаренковский переулок (1-22, 24, 26, 28-30, 54, нечетная 31-51), Порту проезд (3-13, 236, 238, 242), Португальский проезд (1-10, 62, 64), Подшипниковый переулок (1-15, 57, 59), Роганский переулок (нечетная 1-31), Роганский проезд (3-14, 16, 19-27, 29), Сепараторный проезд (нечетная 7-15/28), Студенецкий переулок (19-26), Сусанина переулок (1-34), Шариковый проезд (4, 8а-15, 17-31, 34-38, 40а, 43, 45/1, 45, 49-68).

Также электроэнергию временно отключат в поселке Затишье.

Как сообщала МГ «Объектив», в пятницу в части Холодногорского района Харькова отключат газ.