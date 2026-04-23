Півтори тисячі будинків у Харкові залишаться без світла у суботу — адреси

З 08:00 до 17:00 у суботу, 25 квітня, буде знеструмлено частину споживачів Індустріального району.

Як пояснили в АТ «Харківобленерго», причина — необхідність провести невідкладні ремонтні роботи.

Вимикатимуть наступні вулиці:

Авангардна (1-6, 12а, 14, 58, 63, 65), Айвазовського (парна 30-38/55), Армійська (2, 5, 12), Архітектора Альошина (6, 20В, 21/43, 22, 35, 39, 41), Бекетова (21), Біблика (19, 48, непарна 57-65), Ватутіна (67), Верстатна (1-33, 36-39, 42-76), Верстатобудівна (9), Високовольтна (парна 34-60, непарна 55-85), Ворсклинська (2, 4-21, 115, 117), Марка Вовчка (1-19), Марка Водяного (43-131), Генерала Момота (8), Генерала Шумілова (непарна 3, 9/36, 17-31), Героїв Харкова (274-274Г, 276Б, 297, 297Б, 299, 299В, 301, 301А, 303), Уляни Громової (1-20, 27-32, 63-100), Дністровська (парна 10-16, 22-84, непарна 25, 31-37), Депутатська (3-17, непарна 25-39, 45, 51-65, 69, парна 34, 42-48, 64), Довженка (1, 3, 5-21, 28А), Душкіна (7, 11, 26, 28), Електровозна (3-11, непарна 15-21, 27-29а, 39-41, парна 22-42, 48-100/46), Івана Каркача (1-31, непарна 33-81, 93, 99), Інгулецька (31-50, 63-100), Канадська (50-83), Карлівська (непарна 9-17, 18, 20-35), Кавалерійська (3-60), Каяльська (3-19, 22, непарна 23-33, 82/86, 84), 12-го Квітня (2-14А, 19, парна 22-36Б), Конструкторська (парна 2-20), Косарєва (2-4, 7А, 7Б, 8, 13Б, 25, 26А, 41-44), Франтішека Крала (4, 15, 17, 19/30-69, парна 70-96), Кременчуцька (1-2г), Крушельницького (непарна 5-13, 21, 29-47, 48-60, 63, 110, 121, 133), Лизогубівська (56/74-83), Луї Пастера (1-6, 8/151, 16А, парна 40-58/1, непарна 53, 107-131, 177-185В, 255-287, 132-139, 200, 200В, 262, 264, 262Б, 288-293, 294, 296, 297, 299, 305-317, 392), Механізаторів (2), Миру (непарна 3-11А, 21-61, парна 52-118), Молодіжна (62, 97, 99, 101-127а, 132-163, 208, 210, 213-216, 218, 220, 222, 224, 226, 237, 245, 247-250, 252, 254, 256-258, 260, 262/2, 264, 266), Мохнацька (1-37, 44, 49-69, парна 70-138), Новицького (4, 8, 10, 16, 20), Олександрівський (непарна 67-69Е, 79-85, 99, 111-113, парна 122, 122А, 152-166, 170, 174-184), Олімпійська (8), Пирогова (8, непарна 1-49а), Плиткова (1, 1А, 1В, 1Г, 1Д, 5, 19, 19А, 42, 44, 46-50, 67-80, 93-109, 113, 117, 119, 121, 123, 127, 129-131, парна 52-66, 82-92, 110-124, 134-156), Пономаренківська (1-35, 38-51/35, 56, 58, 92-100, 107, 109, 111), Северина Потоцького (2, 6, 9, 12, 18, 21, 30А, 32-34А, 36, 38, 38А, 41, 52, 60), Проскурівська (2-6, 8), Павла Скоропадського (3-4, 6-7, 11, 13, 16-18, 20, 22-25, 27-28, 30-34, 36-37, 39-47, парна 50-60), Підшипникова (непарна 1-33), Роганська (2-78, 80/1, 80/2, 83-91, 93/1-96, 99-113, парна 114-128), Сусаніна (3-10, 12-14, 17-18, непарна 19-33), Таджицька (3, 5, 17), Таращанська (1, 6, 8-11, 13, 16-19, 21, 23), Тархова (1-9), Татліна (59А-88), Тиха (5-8), Соломії Тюленіна (6-22), Уютна (1/1), Фасадна (18, 20, непарна 23-35), Хотомлянська (26А), ХТЗ (10, 13/1-43, 45, парна 48-66, 76, 81, 81а, 81/2, 86), Ценковського (22-42), Шарикова (3, 5, 5а, 15/2, 17, 19-22, 24, 26-27, 29, 36-54).

Проспекти:



Архітектора Альошина (6, 20В, 21/43, 22, 35, 39, 41), Героїв Харкова (274-274Г, 276Б, 297, 297Б, 299, 299В, 301, 301А, 303), Індустріальний (26, 36, 43-55А, непарна 59-65/51, 115, 115/1, 118-148), Олександрівський (непарна 67-69Е, 79-85, 99, 111-113, парна 122, 122А, 152-166, 170, 174-184).

Провулки, проїзди, в’їзди, тупики:



Барселонський проїзд (2-13, непарна 15-25, парна 66-70), 2-й Баштанівський проїзд (13, 16), 2-й Верстатний в’їзд (2-61), 4-й Верстатний в’їзд (1-44, 52), Високовольтний в’їзд (1-5), Золотарівський проїзд (4, 10, 13, 19), Електровозний проїзд (2-53, 58-127), Івана Каркача бульвар (1-31, непарна 33-81, 93, 99), Івана Каркача в’їзд (6-14), Івана Каркача провулок (1-16, непарна 19-29, 32), Івана Каркача проїзд (8-15), Ірландський проїзд (2-24), Конструкторський провулок (4-13, 20, 20/1, 27, 27/1, 29, 41, 66, 91/1, 93, 93/1), Лазурний 1-й проїзд (парна 2-32/48), Лазурний 2-й проїзд (1/300-18, 23-29, 32, 45, 49, 105), Луї Пастера провулок (1-32), Луї Пастера 2-й в’їзд (1/3-43/29), Луї Пастера 3-й в’їзд (1-5), Луї Пастера 4-й в’їзд (1-12), Мадридський в’їзд (1-25, 72, 74, 76), Мохнацький в’їзд (непарна 1-45), Неманський 2-й проїзд, Неманський 4-й проїзд (3-20/89), Новицький провулок (3, 7, 9), Плиткове селище (12-13), Плитковий тупик (1-8, 10, 12, 14), Плитковий провулок (6/7-31/34, 37/2, 56/29), Плитковий проїзд (парна 4-12/2), Плитковий в’їзд (3-13, 18/1, 20/2), Пономаренківський провулок (1-22, 24, 26, 28-30, 54, непарна 31-51), Порту проїзд (3-13, 236, 238, 242), Португальський проїзд (1-10, 62, 64), Підшипниковий провулок (1-15, 57, 59), Роганський провулок (непарна 1-31), Роганський проїзд (3-14, 16, 19-27, 29), Сепараторний проїзд (непарна 7-15/28), Студеноцький провулок (19-26), Сусаніна провулок (1-34), Шариковий проїзд (4, 8а-15, 17-31, 34-38, 40а, 43, 45/1, 45, 49-68).

Також електроенергію тимчасово вимкнуть у селищі Затишшя.

Як повідомляла МГ “Об’єктив”, у п’ятницю в частині Холодногірського району Харкова відключать газ.