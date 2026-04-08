Як 9 квітня вимикатимуть світло у Харкові й області: графіки

Суспільство 19:55   08.04.2026
Оксана Якушко
У четвер, 9 квітня, з 07:00 до 22:00 у Харківській області діятимуть графіки погодинних відключень (ГПВ), повідомляє Харківобленерго.

Причина відключень – через минулі ворожі обстріли.

Години відсутності електропостачання по чергах/підчергах із урахуванням часу на перемикання (орієнтовно):

1.1 13:00-16:30

1.2 15:00-16:30

2.1 не вимикається

2.2 не вимикається

3.1 16:30-20:00

3.2 16:30-20:00

4.1 07:00-09:30

4.2 07:00-09:30

5.1 20:00-22:00

5.2 20:00-22:00

6.1 09:30-11:00

6.2 09:30-13:00

Список адрес за чергами – тут.

Читайте також: Весь російський план провалився в Харкові 8 квітня – учасник подій

Які змії живуть на Харківщині та як розрізняти отруйних і безпечних
Які змії живуть на Харківщині та як розрізняти отруйних і безпечних
Агент РФ збирав дані про ЗСУ на Ізюмському відтинку фронту: сидітиме 15 років
Агент РФ збирав дані про ЗСУ на Ізюмському відтинку фронту: сидітиме 15 років
Радіус ураження до 50 м: городників під Харковом попередили про небезпеку
Радіус ураження до 50 м: городників під Харковом попередили про небезпеку
Російські БпЛА атакували селище Великий Бурлук на Харківщині
Російські БпЛА атакували селище Великий Бурлук на Харківщині
Росіяни почали скидати на Харківщину “Пряники” – чим вони небезпечні
Росіяни почали скидати на Харківщину “Пряники” – чим вони небезпечні
Новини за темою:

02.04.2026
3 квітня зранку вимикатимуть світло у Харкові й області: графіки
26.03.2026
Частина селища під Харковом залишиться без світла в неділю
24.03.2026
Сьогодні у Харківській області знову відключатимуть світло – коли
20.03.2026
Сьогодні в Харківській області знову відключатимуть світло
18.03.2026
Як відключатимуть світло в Харківській області 19 березня — графік


Якщо вам цікава новина: «Як 9 квітня вимикатимуть світло у Харкові й області: графіки», то перегляньте більше у розділі Суспільство на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

  • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
  • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
  • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті
Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "У четвер, 9 квітня, з 07:00 до 22:00 у Харківській області діятимуть графіки погодинних відключень (ГПВ), повідомляє Харківобленерго.".