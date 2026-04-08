Як 9 квітня вимикатимуть світло у Харкові й області: графіки

У четвер, 9 квітня, з 07:00 до 22:00 у Харківській області діятимуть графіки погодинних відключень (ГПВ), повідомляє Харківобленерго.

Причина відключень – через минулі ворожі обстріли.

Години відсутності електропостачання по чергах/підчергах із урахуванням часу на перемикання (орієнтовно):

1.1 13:00-16:30

1.2 15:00-16:30

2.1 не вимикається

2.2 не вимикається

3.1 16:30-20:00

3.2 16:30-20:00

4.1 07:00-09:30

4.2 07:00-09:30

5.1 20:00-22:00

5.2 20:00-22:00

6.1 09:30-11:00

6.2 09:30-13:00

Список адрес за чергами – тут.