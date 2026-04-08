Як 9 квітня вимикатимуть світло у Харкові й області: графіки
У четвер, 9 квітня, з 07:00 до 22:00 у Харківській області діятимуть графіки погодинних відключень (ГПВ), повідомляє Харківобленерго.
Причина відключень – через минулі ворожі обстріли.
Години відсутності електропостачання по чергах/підчергах із урахуванням часу на перемикання (орієнтовно):
1.1 13:00-16:30
1.2 15:00-16:30
2.1 не вимикається
2.2 не вимикається
3.1 16:30-20:00
3.2 16:30-20:00
4.1 07:00-09:30
4.2 07:00-09:30
5.1 20:00-22:00
5.2 20:00-22:00
6.1 09:30-11:00
6.2 09:30-13:00
Список адрес за чергами – тут.
Дата публікації матеріалу: 8 Квітня 2026 в 19:55;